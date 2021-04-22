https://ria.ru/20210422/perseverance-1729389669.html

НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса

НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса, говорится в заявлении НАСА. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T03:52

2021-04-22T03:52

2021-04-22T03:52

наука

perseverance (марсоход)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса, говорится в заявлении НАСА.Согласно заявлению, испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как заявили в НАСА, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

https://ria.ru/20210419/vertolet-1728932779.html

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марс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

perseverance (марсоход), земля, марс, наса, москва, в мире