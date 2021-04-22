https://ria.ru/20210422/peregovory-1729553645.html
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились, лидеры обсудили экономику,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:39
2021-04-22T22:39
2021-04-22T22:58
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились, лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились", - сказал Песков.По его словам, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия между двумя странами."Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.Он уточнил, что в ходе переговоров Путин контактировал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с другими членами кабмина "для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества".
https://ria.ru/20210422/poslanie-1729519919.html
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире, владимир путин