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Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились, лидеры обсудили экономику,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:39
2021-04-22T22:58
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились, лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились", - сказал Песков.По его словам, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия между двумя странами."Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.Он уточнил, что в ходе переговоров Путин контактировал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с другими членами кабмина "для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества".
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире, владимир путин

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

22:39 22.04.2021 (обновлено: 22:58 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились, лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
18:29
Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии из послания
По его словам, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия между двумя странами.
"Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
18:48
России и Белоруссии еще есть о чем договариваться, заявил Путин
Он уточнил, что в ходе переговоров Путин контактировал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с другими членами кабмина "для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества".
 
РоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ миреВладимир Путин
 
 
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