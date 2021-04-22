https://ria.ru/20210422/peregovory-1729441037.html

Переговоры Путина и Лукашенко могут затянуться допоздна, считает Песков

Переговоры Путина и Лукашенко могут затянуться допоздна, считает Песков

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начнутся во второй половине дня и могут продолжаться до позднего вечера,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:46

2021-04-22T12:46

2021-04-22T12:51

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начнутся во второй половине дня и могут продолжаться до позднего вечера, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина и Лукашенко пройдет в четверг в Кремле."Президент ориентировочно в районе 17.00 начнет общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом сегодня. Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер", - сказал он.

https://ria.ru/20210422/belorussiya-1729438501.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире