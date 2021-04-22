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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:17
2021-04-22T10:17
2021-04-22T10:56
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
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МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения и предметно остановиться на вопросах торгово-экономического взаимодействия в рамках Союзного государства, борьбы с пандемией, восстановления полноценного транспортного сообщения.Также Путин и Лукашенко хотят скоординировать совместное реагирование на актуальные вызовы, обменяться мнениями по международной повестке и ситуации в регионе.Недавно спецслужбы предотвратили покушение на белорусского президента и его семью, а также госпереворот. В Минске заявили, что к случившемуся причастны США. В Вашингтоне обвинения отвергли.
https://ria.ru/20210415/dezhurstva-1728351698.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире