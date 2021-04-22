https://ria.ru/20210422/peregovory-1729407066.html

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:17

2021-04-22T10:17

2021-04-22T10:56

россия

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения и предметно остановиться на вопросах торгово-экономического взаимодействия в рамках Союзного государства, борьбы с пандемией, восстановления полноценного транспортного сообщения.Также Путин и Лукашенко хотят скоординировать совместное реагирование на актуальные вызовы, обменяться мнениями по международной повестке и ситуации в регионе.Недавно спецслужбы предотвратили покушение на белорусского президента и его семью, а также госпереворот. В Минске заявили, что к случившемуся причастны США. В Вашингтоне обвинения отвергли.

https://ria.ru/20210415/dezhurstva-1728351698.html

россия

москва

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире