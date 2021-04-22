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В Швейцарии умерли более 60 человек после вакцинации от COVID-19

В Швейцарии умерли более 60 человек после вакцинации от COVID-19

Более 60 человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, доказательства связи между прививками и летальными исходами отсутствуют, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:17

2021-04-22T15:17

2021-04-22T17:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

швейцария

в мире

здоровье - общество

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ЦЮРИХ, 22 апр - РИА Новости. Более 60 человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, доказательства связи между прививками и летальными исходами отсутствуют, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.По данным ведомства, к 20 апреля в стране выявлено 1485 случаев побочных эффектов, возможно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 706 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 761 случай относится к вакцине Moderna. В 18 случаях не было указано, какая вакцина использовалась.Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 537 (36,2%) были квалифицированы как серьезные.Отмечается, что летальные исходы были связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации. Как подчеркивает ведомство, нет никаких доказательств, что вакцинация стала причиной смерти пациентов.Сообщается также, что имеющиеся на сегодня сообщения о побочных эффектах не меняют положительного соотношения пользы и риска вакцин COVID-19, используемых в Швейцарии.

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html

https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729392559.html

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коронавирус covid-19, швейцария, в мире, здоровье - общество