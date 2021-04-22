Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/pensionerka-1729475622.html
В Швейцарии умерли более 60 человек после вакцинации от COVID-19
В Швейцарии умерли более 60 человек после вакцинации от COVID-19
Более 60 человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, доказательства связи между прививками и летальными исходами отсутствуют, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:17
2021-04-22T17:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729495313_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_9b2320e1f69e0cc826990f927eb02567.jpg
ЦЮРИХ, 22 апр - РИА Новости. Более 60 человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, доказательства связи между прививками и летальными исходами отсутствуют, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.По данным ведомства, к 20 апреля в стране выявлено 1485 случаев побочных эффектов, возможно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 706 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 761 случай относится к вакцине Moderna. В 18 случаях не было указано, какая вакцина использовалась.Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 537 (36,2%) были квалифицированы как серьезные.Отмечается, что летальные исходы были связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации. Как подчеркивает ведомство, нет никаких доказательств, что вакцинация стала причиной смерти пациентов.Сообщается также, что имеющиеся на сегодня сообщения о побочных эффектах не меняют положительного соотношения пользы и риска вакцин COVID-19, используемых в Швейцарии.
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729392559.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729495313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6ed23b13028cc1977b219142cea9570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, швейцария, в мире, здоровье - общество

В Швейцарии умерли более 60 человек после вакцинации от COVID-19

15:17 22.04.2021 (обновлено: 17:33 22.04.2021)
 
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniСкульптура человека в защитной маске в Сент-Круа, Швейцария
Скульптура человека в защитной маске в Сент-Круа, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 22 апр - РИА Новости. Более 60 человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, доказательства связи между прививками и летальными исходами отсутствуют, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 20 апреля в стране выявлено 1485 случаев побочных эффектов, возможно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 706 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 761 случай относится к вакцине Moderna. В 18 случаях не было указано, какая вакцина использовалась.
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 09:06Распространение коронавируса
Гериатр рассказала о влиянии коронавируса на пожилых
Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 537 (36,2%) были квалифицированы как серьезные.
"В 64 серьезных случаях люди умирали через различные промежутки времени после получения вакцины. Их средний возраст составлял 82 года, и большинство из них имели серьезные сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летальные исходы были связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации. Как подчеркивает ведомство, нет никаких доказательств, что вакцинация стала причиной смерти пациентов.
Сообщается также, что имеющиеся на сегодня сообщения о побочных эффектах не меняют положительного соотношения пользы и риска вакцин COVID-19, используемых в Швейцарии.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 07:24Распространение коронавируса
Глава Сбербанка Греф ожидает третью волну коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ миреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния