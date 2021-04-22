https://ria.ru/20210422/pensii-1729397357.html

Часть пенсий планируют назначать автоматически

Часть пенсий планируют назначать автоматически

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке назначения некоторых видов пенсионных выплат, пишет "Парламентская газета" со ссылкой РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:58

2021-04-22T08:58

2021-04-22T16:04

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке назначения некоторых видов пенсионных выплат, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на документ.Речь идет о страховых и социальных пенсиях по инвалидности, региональных социальных надбавках и любых страховых пенсиях при их увеличении. Как следует из законопроекта, сразу после внесения в федеральный реестр инвалидов данные будут направлять в Пенсионный фонд. Рассмотрение информации будет занимать пять дней, после чего заявителю направят извещение о назначении пенсии.Кроме того, Пенсионный фонд должен будет раз в три года информировать россиян в возрасте от 45 лет о предполагаемом размере пенсии.Помимо этого, законопроект вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии.Ранее Минтруд предложил упростить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html

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2021

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество