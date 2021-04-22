https://ria.ru/20210422/pensii-1729397357.html
Часть пенсий планируют назначать автоматически
Часть пенсий планируют назначать автоматически
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке назначения некоторых видов пенсионных выплат, пишет "Парламентская газета" со ссылкой РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:58
2021-04-22T08:58
2021-04-22T16:04
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке назначения некоторых видов пенсионных выплат, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на документ.Речь идет о страховых и социальных пенсиях по инвалидности, региональных социальных надбавках и любых страховых пенсиях при их увеличении. Как следует из законопроекта, сразу после внесения в федеральный реестр инвалидов данные будут направлять в Пенсионный фонд. Рассмотрение информации будет занимать пять дней, после чего заявителю направят извещение о назначении пенсии.Кроме того, Пенсионный фонд должен будет раз в три года информировать россиян в возрасте от 45 лет о предполагаемом размере пенсии.Помимо этого, законопроект вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии.Ранее Минтруд предложил упростить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума
рассмотрит во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке назначения некоторых видов пенсионных выплат, пишет "Парламентская газета"
со ссылкой на документ.
Речь идет о страховых и социальных пенсиях по инвалидности, региональных социальных надбавках и любых страховых пенсиях при их увеличении.
Как следует из законопроекта, сразу после внесения в федеральный реестр инвалидов данные будут направлять в Пенсионный фонд. Рассмотрение информации будет занимать пять дней, после чего заявителю направят извещение о назначении пенсии.
Кроме того, Пенсионный фонд должен будет раз в три года информировать россиян в возрасте от 45 лет о предполагаемом размере пенсии.
Помимо этого, законопроект вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии.
Ранее Минтруд предложил упростить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.