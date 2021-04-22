Онлайн-конференция в преддверии светлого праздника Пасхи
28 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в преддверии светлого праздника Пасхи. Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Религия и мировоззрение".
Задать вопрос
Участники:
- настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), кандидат богословия, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ;
- священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел ОСТРОВСКИЙ;
- священник, кандидат философских наук, кандидат богословия Стефан ДОМУСЧИ.
Светлый праздник Пасхи в 2021 году приходится на 2 мая. Это один из самых древних и важных христианских праздников. Данное событие считается центром всей библейской истории и является своеобразным напоминанием о Воскресении Иисуса Христа. К сожалению, в прошлом году из-за принятых в столице мер по борьбе с распространением коронавируса праздник проходил в непривычном для верующих формате. Сохранится ли это в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), кандидат богословия, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ;
- священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел ОСТРОВСКИЙ;
- священник, кандидат философских наук, кандидат богословия Стефан ДОМУСЧИ.
Светлый праздник Пасхи в 2021 году приходится на 2 мая. Это один из самых древних и важных христианских праздников. Данное событие считается центром всей библейской истории и является своеобразным напоминанием о Воскресении Иисуса Христа. К сожалению, в прошлом году из-за принятых в столице мер по борьбе с распространением коронавируса праздник проходил в непривычном для верующих формате. Сохранится ли это в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru