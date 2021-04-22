https://ria.ru/20210422/paskha-1729493577.html

Онлайн-конференция в преддверии светлого праздника Пасхи

Онлайн-конференция в преддверии светлого праздника Пасхи

28 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в преддверии светлого праздника Пасхи. Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Религия и мировоззрение".

2021-04-22T16:39

2021-04-22T16:39

2021-04-22T16:39

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1729493577.jpg?1619098795

Задать вопросУчастники:- настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), кандидат богословия, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ;- священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел ОСТРОВСКИЙ;- священник, кандидат философских наук, кандидат богословия Стефан ДОМУСЧИ.Светлый праздник Пасхи в 2021 году приходится на 2 мая. Это один из самых древних и важных христианских праздников. Данное событие считается центром всей библейской истории и является своеобразным напоминанием о Воскресении Иисуса Христа. К сожалению, в прошлом году из-за принятых в столице мер по борьбе с распространением коронавируса праздник проходил в непривычном для верующих формате. Сохранится ли это в 2021 году?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы