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https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729399389.html
Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства
Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства
Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:24
2021-04-22T11:25
никол пашинян
гарегин ii
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Один из участников акции заявил, что представляет движение "Азатагрум" ("Освобождение"). "Движение "Азатагрум" выступает против Никола Пашиняна, мы требуем его незамедлительной отставки, мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства", - сказал он.Позднее участники акции были задержаны. К зданию кабмина, где сегодня пройдет очередное заседание правительства, стянуты крупные силы полиции.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
https://ria.ru/20210421/pashinyan-1729206674.html
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никол пашинян, гарегин ii, ереван, в мире

Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства

09:24 22.04.2021 (обновлено: 11:25 22.04.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлажок в руках участника протестного митинга в Армении
Флажок в руках участника протестного митинга в Армении - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Один из участников акции заявил, что представляет движение "Азатагрум" ("Освобождение"). "Движение "Азатагрум" выступает против Никола Пашиняна, мы требуем его незамедлительной отставки, мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства", - сказал он.
Позднее участники акции были задержаны. К зданию кабмина, где сегодня пройдет очередное заседание правительства, стянуты крупные силы полиции.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
Стычки с полицией на юге Армении - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 09:44
На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна
 
Никол ПашинянГарегин IIЕреванВ мире
 
 
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