https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729399389.html

Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства

Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства

Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:24

2021-04-22T09:24

2021-04-22T11:25

никол пашинян

гарегин ii

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Один из участников акции заявил, что представляет движение "Азатагрум" ("Освобождение"). "Движение "Азатагрум" выступает против Никола Пашиняна, мы требуем его незамедлительной отставки, мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства", - сказал он.Позднее участники акции были задержаны. К зданию кабмина, где сегодня пройдет очередное заседание правительства, стянуты крупные силы полиции.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

https://ria.ru/20210421/pashinyan-1729206674.html

ереван

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никол пашинян, гарегин ii, ереван, в мире