https://ria.ru/20210422/oskar-1729513777.html

Михалков назвал новые правила "Оскара" нравственным бешенством

Михалков назвал новые правила "Оскара" нравственным бешенством

Режиссер Никита Михалков назвал новые правила кинопремии "Оскар" "нравственным бешенством", по его мнению, это "зеркальная дискриминация". РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:01

2021-04-22T18:01

2021-04-22T18:18

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал новые правила кинопремии "Оскар" "нравственным бешенством", по его мнению, это "зеркальная дискриминация".Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте академии."Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила… Советская цензура – это просто дети", - сказал Михалков.Он добавил, что не готов соблюдать подобные правила только для того, чтобы получить награду."Это сумасшествие, оно организовано, оно построено на неком обесчеловечивании в принципе, оправдывающим насилие, разрушение структуры государственной... Для меня это совершенно неприемлемо... Это зеркальная дискриминация, бесовщина, по-русски говоря", - подчеркнул Михалков.Фильм Михалкова "Утомленные солнцем" стал лауреатом "Оскара" в 1995 году.

https://ria.ru/20200825/ideologiya-1576292112.html

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новости культуры, россия, никита михалков, оскар (премия)