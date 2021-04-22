Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/oskar-1729513777.html
Михалков назвал новые правила "Оскара" нравственным бешенством
Михалков назвал новые правила "Оскара" нравственным бешенством
Режиссер Никита Михалков назвал новые правила кинопремии "Оскар" "нравственным бешенством", по его мнению, это "зеркальная дискриминация". РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:01
2021-04-22T18:18
новости культуры
культура
россия
никита михалков
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599735036_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_2478e075f1306678faee2e49d6f354ab.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал новые правила кинопремии "Оскар" "нравственным бешенством", по его мнению, это "зеркальная дискриминация".Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте академии."Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила… Советская цензура – это просто дети", - сказал Михалков.Он добавил, что не готов соблюдать подобные правила только для того, чтобы получить награду."Это сумасшествие, оно организовано, оно построено на неком обесчеловечивании в принципе, оправдывающим насилие, разрушение структуры государственной... Для меня это совершенно неприемлемо... Это зеркальная дискриминация, бесовщина, по-русски говоря", - подчеркнул Михалков.Фильм Михалкова "Утомленные солнцем" стал лауреатом "Оскара" в 1995 году.
https://ria.ru/20200825/ideologiya-1576292112.html
https://ria.ru/20210318/oskar-1601809870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599735036_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e9189499dfbb24f3c9e22b5050a52a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, россия, никита михалков, оскар (премия)

Михалков назвал новые правила "Оскара" нравственным бешенством

18:01 22.04.2021 (обновлено: 18:18 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал новые правила кинопремии "Оскар" "нравственным бешенством", по его мнению, это "зеркальная дискриминация".
Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте академии.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа 2020, 15:30
Никита Михалков рассказал, какая у России идеология
"Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила… Советская цензура – это просто дети", - сказал Михалков.
Он добавил, что не готов соблюдать подобные правила только для того, чтобы получить награду.
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:02
"Коммунисты России" попросили российское ТВ игнорировать показ "Оскара"
"Это сумасшествие, оно организовано, оно построено на неком обесчеловечивании в принципе, оправдывающим насилие, разрушение структуры государственной... Для меня это совершенно неприемлемо... Это зеркальная дискриминация, бесовщина, по-русски говоря", - подчеркнул Михалков.
Фильм Михалкова "Утомленные солнцем" стал лауреатом "Оскара" в 1995 году.
 
КультураНовости культурыРоссияНикита МихалковОскар (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния