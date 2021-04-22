https://ria.ru/20210422/oon-1729483613.html

Генсек ООН призвал мировых лидеров к борьбе с глобальным потеплением

Генсек ООН призвал мировых лидеров к борьбе с глобальным потеплением

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите, организованном США, призвал мировых лидеров к действиям в борьбе с глобальным потеплением,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:56

2021-04-22T15:56

2021-04-22T16:15

глобальное потепление

антониу гутерреш

джо байден

оон

сша

в мире

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ООН, 22 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите, организованном США, призвал мировых лидеров к действиям в борьбе с глобальным потеплением, заявив, что мир находится на грани пропасти.Саммит по климату, инициированный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран."Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Концентрация опасных парниковых газов находится на уровнях, которых не было 3 миллиона лет. Глобальная температура поднялась на 1,2 градуса по Цельсию, что приближает к порогу катастрофы", - сказал Гутерреш.Он напомнил о постоянно повышающемся уровне моря, тропических циклонах и лесных пожарах."Мы на грани пропасти. Мы должны сделать следующий шаг в правильном направлении. Лидеры повсюду должны действовать", - заявил Гутерреш.

https://ria.ru/20210412/guterresh-1727945081.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальное потепление, антониу гутерреш, джо байден, оон, сша, в мире