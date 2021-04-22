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Генсек ООН призвал мировых лидеров к борьбе с глобальным потеплением
Генсек ООН призвал мировых лидеров к борьбе с глобальным потеплением
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите, организованном США, призвал мировых лидеров к действиям в борьбе с глобальным потеплением,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:56
2021-04-22T16:15
глобальное потепление
антониу гутерреш
джо байден
оон
сша
в мире
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ООН, 22 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите, организованном США, призвал мировых лидеров к действиям в борьбе с глобальным потеплением, заявив, что мир находится на грани пропасти.Саммит по климату, инициированный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран."Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Концентрация опасных парниковых газов находится на уровнях, которых не было 3 миллиона лет. Глобальная температура поднялась на 1,2 градуса по Цельсию, что приближает к порогу катастрофы", - сказал Гутерреш.Он напомнил о постоянно повышающемся уровне моря, тропических циклонах и лесных пожарах."Мы на грани пропасти. Мы должны сделать следующий шаг в правильном направлении. Лидеры повсюду должны действовать", - заявил Гутерреш.
https://ria.ru/20210412/guterresh-1727945081.html
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глобальное потепление, антониу гутерреш, джо байден, оон, сша, в мире

Генсек ООН призвал мировых лидеров к борьбе с глобальным потеплением

15:56 22.04.2021 (обновлено: 16:15 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ООН, 22 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите, организованном США, призвал мировых лидеров к действиям в борьбе с глобальным потеплением, заявив, что мир находится на грани пропасти.
Саммит по климату, инициированный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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"Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Концентрация опасных парниковых газов находится на уровнях, которых не было 3 миллиона лет. Глобальная температура поднялась на 1,2 градуса по Цельсию, что приближает к порогу катастрофы", - сказал Гутерреш.
Он напомнил о постоянно повышающемся уровне моря, тропических циклонах и лесных пожарах.
"Мы на грани пропасти. Мы должны сделать следующий шаг в правильном направлении. Лидеры повсюду должны действовать", - заявил Гутерреш.
 
Глобальное потеплениеАнтониу ГутеррешДжо БайденООНСШАВ мире
 
 
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