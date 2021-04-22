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https://ria.ru/20210422/nefrolog-1729464316.html
Суд отклонил жалобу на арест врача, обвиняемого в убийстве жены
Суд отклонил жалобу на арест врача, обвиняемого в убийстве жены
Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:25
2021-04-22T14:29
россия
александр почуев (адвокат)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее уточнил журналистам адвокат семьи убитой супруги медика Александр Почуев, защита обжаловала в горсуде постановление Октябрьского районного суда от 2 апреля об избрании Земченкову меры пресечения.Адвокат обвиняемого Сейран Арутюнян отметил законопослушное поведение своего подзащитного. В свою очередь прокурор заявила, что решение об аресте Земченкова является законным и обоснованным, и отметила, что на свободе обвиняемый может скрыться от органов следствия."Суд постановил оставить решение Октябрьского районного суда без изменения", - сказала судья.Ранее Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля бывшего главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".Накануне слушаний по жалобе на арест медика его адвокат Сейран Арутюнян сообщал РИА Новости, что Земченков отказался от признательных показаний, которые ранее дал по статье "причинение смерти по неосторожности". По словам адвоката, Земченков "сослался на то, что это был самооговор".
https://ria.ru/20210417/peterburg-1728705630.html
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россия, александр почуев (адвокат), санкт-петербург, происшествия

Суд отклонил жалобу на арест врача, обвиняемого в убийстве жены

14:25 22.04.2021 (обновлено: 14:29 22.04.2021)
 
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаВрач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее уточнил журналистам адвокат семьи убитой супруги медика Александр Почуев, защита обжаловала в горсуде постановление Октябрьского районного суда от 2 апреля об избрании Земченкову меры пресечения.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:12
В Петербурге обокрали квартиру медика, обвиняемого в убийстве жены
Адвокат обвиняемого Сейран Арутюнян отметил законопослушное поведение своего подзащитного. В свою очередь прокурор заявила, что решение об аресте Земченкова является законным и обоснованным, и отметила, что на свободе обвиняемый может скрыться от органов следствия.
"Суд постановил оставить решение Октябрьского районного суда без изменения", - сказала судья.
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 19:09
В Петербурге бывший врач отказался от показаний по делу об убийстве жены
Ранее Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля бывшего главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".
Накануне слушаний по жалобе на арест медика его адвокат Сейран Арутюнян сообщал РИА Новости, что Земченков отказался от признательных показаний, которые ранее дал по статье "причинение смерти по неосторожности". По словам адвоката, Земченков "сослался на то, что это был самооговор".
 
РоссияАлександр Почуев (адвокат)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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