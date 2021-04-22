https://ria.ru/20210422/nedostroy-1729474676.html
Более 250 недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 250 недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 250 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:12
2021-04-22T15:12
2021-04-22T15:13
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Более 250 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры."В I квартале 2021 года совместно с муниципальными образованиями удалось добиться значительных успехов - на сегодняшний день ликвидирован 261 аварийный, недостроенный и самовольно возведенный объект, в том числе 137 объектов снесено и 124 объекта достроено, приведено в соответствие установленным требованиям", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в работе находятся еще 2 554 объекта. Перечень и дорожные карты мероприятий ведутся в электронном виде, что позволило создать удобную систему мониторинга проводимых работ. Ликвидация недостроенных зданий вызывает повышенный интерес среди жителей Подмосковья и будет продолжена в дальнейшем.
https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729342546.html
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