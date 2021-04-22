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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/nedostroy-1729474676.html
Более 250 недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 250 недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 250 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:12
2021-04-22T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Более 250 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры."В I квартале 2021 года совместно с муниципальными образованиями удалось добиться значительных успехов - на сегодняшний день ликвидирован 261 аварийный, недостроенный и самовольно возведенный объект, в том числе 137 объектов снесено и 124 объекта достроено, приведено в соответствие установленным требованиям", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в работе находятся еще 2 554 объекта. Перечень и дорожные карты мероприятий ведутся в электронном виде, что позволило создать удобную систему мониторинга проводимых работ. Ликвидация недостроенных зданий вызывает повышенный интерес среди жителей Подмосковья и будет продолжена в дальнейшем.
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московская область (подмосковье), общество

Более 250 недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года

15:12 22.04.2021 (обновлено: 15:13 22.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области / Снос аварийного дома 1951 года постройки в Кашире
Снос аварийного дома 1951 года постройки в Кашире - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY 4.0 / Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области /
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Более 250 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"В I квартале 2021 года совместно с муниципальными образованиями удалось добиться значительных успехов - на сегодняшний день ликвидирован 261 аварийный, недостроенный и самовольно возведенный объект, в том числе 137 объектов снесено и 124 объекта достроено, приведено в соответствие установленным требованиям", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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