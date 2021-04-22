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https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729550023.html
В США допустили новые санкции против России из-за Навального
В США допустили новые санкции против России из-за Навального
Белый дом на следующий день после несогласованных акций в России заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:55
2021-04-22T22:07
татьяна москалькова
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
покров
владимир
россия
алексей навальный
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Белый дом на следующий день после несогласованных акций в России заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.По сводным данным МВД, 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек."Как вам известно, ранее в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы ввели ряд санкций (против РФ), и мы сохраняем за собой право ввести дополнительные санкции в будущем", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.Вместе с тем, она выразила надежду, что с Навальным "будут гуманно обращаться", что блогер будет "в безопасности и в конечном счете - освобожден".Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.УФСИН по Владимирской области сообщало РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла". Курирующие блогера врачи заявили в четверг, что Навального 20 апреля вывезли в гражданскую больницу во Владимире, была проведена консультация главного невролога Владимирской области.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не считают здоровье осужденных в РФ темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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татьяна москалькова, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, покров, владимир, россия, алексей навальный, сша

В США допустили новые санкции против России из-за Навального

21:55 22.04.2021 (обновлено: 22:07 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Белый дом на следующий день после несогласованных акций в России заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.
По сводным данным МВД, 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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"Как вам известно, ранее в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы ввели ряд санкций (против РФ), и мы сохраняем за собой право ввести дополнительные санкции в будущем", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Вместе с тем, она выразила надежду, что с Навальным "будут гуманно обращаться", что блогер будет "в безопасности и в конечном счете - освобожден".
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
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УФСИН по Владимирской области сообщало РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла". Курирующие блогера врачи заявили в четверг, что Навального 20 апреля вывезли в гражданскую больницу во Владимире, была проведена консультация главного невролога Владимирской области.
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Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не считают здоровье осужденных в РФ темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
 
Татьяна МоскальковаОльга МихайловаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковПокровВладимирРоссияАлексей НавальныйСША
 
 
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