В Кремле переадресовали во ФСИН вопрос о здоровье Навального
12:32 22.04.2021 (обновлено: 19:56 22.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обращаться по теме здоровья Алексея Навального во ФСИН, а в случае возникновения вопросов - в прокуратуру.
"Им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН. Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать призыв ПАСЕ освободить Навального.
"Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности - в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН", - подчеркнул Песков.
В понедельник в Страсбурге открылась весенняя сессия ПАСЕ, которая проходит в очно-заочном формате. В четверг парламентарии обсудят тему ареста и содержания под стражей Навального.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала освободить Навального и незамедлительно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи после того, как УФСИН сообщило о его переводе из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.