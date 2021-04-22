https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729437637.html

В Кремле переадресовали во ФСИН вопрос о здоровье Навального

В Кремле переадресовали во ФСИН вопрос о здоровье Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обращаться по теме здоровья Алексея Навального во ФСИН, а в случае возникновения вопросов - в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:32

2021-04-22T12:32

2021-04-22T19:56

дунья миятович

алексей навальный

дмитрий песков

покров

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обращаться по теме здоровья Алексея Навального во ФСИН, а в случае возникновения вопросов - в прокуратуру."Им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН. Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать призыв ПАСЕ освободить Навального."Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности - в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН", - подчеркнул Песков.В понедельник в Страсбурге открылась весенняя сессия ПАСЕ, которая проходит в очно-заочном формате. В четверг парламентарии обсудят тему ареста и содержания под стражей Навального.Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала освободить Навального и незамедлительно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи после того, как УФСИН сообщило о его переводе из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729449753.html

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729401741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дунья миятович, алексей навальный, дмитрий песков, покров, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)