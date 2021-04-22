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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210422/natsproekt-1729492437.html
Дрозденко: пандемия не затормозила исполнение нацпроектов в Ленобласти
Дрозденко: пандемия не затормозила исполнение нацпроектов в Ленобласти
Пандемия коронавируса не затормозила исполнение национальных проектов в Ленинградской области, а наоборот стала толчком к их эффективному исполнению, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:35
2021-04-22T16:35
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса не затормозила исполнение национальных проектов в Ленинградской области, а наоборот стала толчком к их эффективному исполнению, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.По его словам, в 2020 году в регионе выполнялись 11 нацпроектов, представленные в 53 региональных проектах. На их финансирование было направлено свыше 15,5 миллиарда рублей, что на 37% больше, чем в 2019 году. "Более пяти миллиардов рублей из них были выделены из федерального бюджета и десять миллиардов - из областного. По итогам года регион проявил высокую финансовую дисциплину: кассовое исполнение составило 96,4%", — отметим он.Дрозденко подчеркнул, что самые большие бюджетные инвестиции были выделены на реализацию таких проектов как: "Жилье и городская среда" – 5,3 миллиарда рублей, "Демография" – 4,1 миллиарда рублей, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 2,3 миллиарда рублей и "Здравоохранение" – 1,4 миллиарда рублей."В Ленинградской области пандемия не отменила, а наоборот, в большей степени выявила важность достижения национальных целей развития", - подытожил он.
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александр дрозденко

Дрозденко: пандемия не затормозила исполнение нацпроектов в Ленобласти

16:35 22.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса не затормозила исполнение национальных проектов в Ленинградской области, а наоборот стала толчком к их эффективному исполнению, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, в 2020 году в регионе выполнялись 11 нацпроектов, представленные в 53 региональных проектах. На их финансирование было направлено свыше 15,5 миллиарда рублей, что на 37% больше, чем в 2019 году. "Более пяти миллиардов рублей из них были выделены из федерального бюджета и десять миллиардов - из областного. По итогам года регион проявил высокую финансовую дисциплину: кассовое исполнение составило 96,4%", — отметим он.
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Дрозденко подчеркнул, что самые большие бюджетные инвестиции были выделены на реализацию таких проектов как: "Жилье и городская среда" – 5,3 миллиарда рублей, "Демография" – 4,1 миллиарда рублей, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 2,3 миллиарда рублей и "Здравоохранение" – 1,4 миллиарда рублей.
"В Ленинградской области пандемия не отменила, а наоборот, в большей степени выявила важность достижения национальных целей развития", - подытожил он.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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