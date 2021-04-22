https://ria.ru/20210422/natsproekt-1729492437.html

Дрозденко: пандемия не затормозила исполнение нацпроектов в Ленобласти

Дрозденко: пандемия не затормозила исполнение нацпроектов в Ленобласти

Пандемия коронавируса не затормозила исполнение национальных проектов в Ленинградской области, а наоборот стала толчком к их эффективному исполнению, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:35

2021-04-22T16:35

2021-04-22T16:35

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса не затормозила исполнение национальных проектов в Ленинградской области, а наоборот стала толчком к их эффективному исполнению, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.По его словам, в 2020 году в регионе выполнялись 11 нацпроектов, представленные в 53 региональных проектах. На их финансирование было направлено свыше 15,5 миллиарда рублей, что на 37% больше, чем в 2019 году. "Более пяти миллиардов рублей из них были выделены из федерального бюджета и десять миллиардов - из областного. По итогам года регион проявил высокую финансовую дисциплину: кассовое исполнение составило 96,4%", — отметим он.Дрозденко подчеркнул, что самые большие бюджетные инвестиции были выделены на реализацию таких проектов как: "Жилье и городская среда" – 5,3 миллиарда рублей, "Демография" – 4,1 миллиарда рублей, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 2,3 миллиарда рублей и "Здравоохранение" – 1,4 миллиарда рублей."В Ленинградской области пандемия не отменила, а наоборот, в большей степени выявила важность достижения национальных целей развития", - подытожил он.

https://ria.ru/20210419/sotsekonomika-1728928410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко