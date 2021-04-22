https://ria.ru/20210422/nato-1729494359.html

В МИД связали обострение в Донбассе со стремлением Киева вступить в НАТО

В МИД связали обострение в Донбассе со стремлением Киева вступить в НАТО

Киев обостряет ситуацию в Донбассе, чтобы добиться вступления в НАТО, не все члены Североатлантического альянса поддерживают стремления Украины, заявила... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:41

2021-04-22T16:41

2021-04-22T16:58

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киев обостряет ситуацию в Донбассе, чтобы добиться вступления в НАТО, не все члены Североатлантического альянса поддерживают стремления Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Она напомнила, что Киев активизировался по этому направлению в связи с приближающимся саммитом НАТО. "Украина на этом саммите рассчитывает получить план действий по членству в альянсе. Среди членов блока далеко не все это поддерживают по целому ряду причин", - указала Захарова.По ее словам, "чтобы выслужиться перед Западом, понравиться, идти в русле этого мейнстрима, всеми силами киевский режим просто рвет отношения с ближайшими соседями – Россия, Белоруссия, выходит из соглашений в рамках СНГ, которые выгодны ему, но им на это наплевать, крушить так крушить, крушить они умеют"."(Президент Украины Владимир) Зеленский заявляет, что членство в НАТО – это путь к окончанию войны на востоке страны, а получение плана членства станет неким сигналом для России, многое что было заявлено. Нынешнее сотрудничество Киева с НАТО, включая семь учений со странами альянса, которые запланированы на украинской земле в этом году, имеют четкую антироссийскую направленность", - отметила Захарова.Но, указала дипломат, "путь к урегулированию, к окончанию войны на Украине, он не во вступлении в НАТО". "Он в другом. Это выполнение минских договоренностей, консолидация общества на созидательной почве и, конечно, искоренение националистической идеологии", - заключила Захарова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html

https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html

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донбасс, нато, киев, украина, безопасность, в мире, политика