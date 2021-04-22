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Совет НАТО поддержал Чехию по ситуации вокруг взрывов во Врбетице
Совет НАТО поддержал Чехию по ситуации вокруг взрывов во Врбетице
Совет НАТО в четверг заслушал министра иностранных дел Чехии по ситуации вокруг взрывов боеприпасов во Врбетице в 2014 году и причастности к ним российских... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:00
2021-04-22T13:00
россия
якуб кулганек
мария захарова
нато
чехия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Совет НАТО в четверг заслушал министра иностранных дел Чехии по ситуации вокруг взрывов боеприпасов во Врбетице в 2014 году и причастности к ним российских спецслужб, выразил полную солидарность с Прагой, говорится в заявлении альянса."Сегодня министр иностранных дел Чехии выступил перед Советом НАТО по вопросу деятельности российских агентов на территории Чешской Республики, которая повлекла за собой взрыв в 2014 году склада боеприпасов… Союзники выражают глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса, и полностью солидарны с Чехией", - указывается в документе.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".Представитель НАТО накануне сообщил РИА Новости, что альянс полностью солидарен с Прагой и намерен на этой неделе обсудить с главой чешского МИД ситуацию в отношениях Чехии и России. Ранее НАТО также призвала наказать причастных с взрывам во Врбетице.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/nato-1729413262.html
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729411959.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, чехия, в мире

Совет НАТО поддержал Чехию по ситуации вокруг взрывов во Врбетице

13:00 22.04.2021
 
© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Эдуард Песов
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Совет НАТО в четверг заслушал министра иностранных дел Чехии по ситуации вокруг взрывов боеприпасов во Врбетице в 2014 году и причастности к ним российских спецслужб, выразил полную солидарность с Прагой, говорится в заявлении альянса.
"Сегодня министр иностранных дел Чехии выступил перед Советом НАТО по вопросу деятельности российских агентов на территории Чешской Республики, которая повлекла за собой взрыв в 2014 году склада боеприпасов… Союзники выражают глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса, и полностью солидарны с Чехией", - указывается в документе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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В МИД пообещали ответ на возможные новые действия Чехии
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
Представитель НАТО накануне сообщил РИА Новости, что альянс полностью солидарен с Прагой и намерен на этой неделе обсудить с главой чешского МИД ситуацию в отношениях Чехии и России. Ранее НАТО также призвала наказать причастных с взрывам во Врбетице.
 
РоссияЯкуб КулганекМария ЗахароваНАТОЧехияВ мире
 
 
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