https://ria.ru/20210422/myanma-1729427824.html

Военные назвали число погибших в Мьянме в ходе протестов

Военные назвали число погибших в Мьянме в ходе протестов

В результате протестов в Мьянме с начала февраля погибли 258 человек, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:46

2021-04-22T11:46

2021-04-22T12:18

столкновения в мьянме

мьянма

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В результате протестов в Мьянме с начала февраля погибли 258 человек, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, в стране с момента прихода к власти военных в начале февраля в ходе столкновений погибли 728 человек. По подсчетам ООН, с начала кризиса в Мьянме погиб 741 человек, в их числе 52 ребенка."Когда протест перешел на этап терроризма, конечно, нашим правоохранительным службам пришлось применять оружие. Поэтому есть жертвы. Я сейчас назову их официальное количество. До сегодняшнего дня общее количество погибших, связанных с протестами, - 258 человек. Из них 240 человек погибли из-за ответных выстрелов правоохранительных сил после нападения на них с оружием. Пришлось применять силу, чтобы разоружить толпу", - сказал Зо Мин Тун.Он уточнил, что ещё семеро человек погибли, так как мешали полиции разбирать баррикады на улицах. В массовой драке среди протестующих погиб один человек, ещё пятеро - из-за сердечных приступов, случившихся у них во время протестов.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.Читайте полный текст интервью >>

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столкновения в мьянме, мьянма, оон, в мире