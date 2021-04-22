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Наука
https://ria.ru/20210422/mutatsii-1729512427.html
Ученые оценили количество наследственных мутаций у детей "чернобыльцев"
Ученые оценили количество наследственных мутаций у детей "чернобыльцев"
Ученые, изучившие с помощью метода полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей, родители которых подверглись облучению в результате аварии на... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:00
2021-04-22T21:00
наука
генетика
днк
биология
авария на чернобыльской аэс
здоровье
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые, изучившие с помощью метода полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей, родители которых подверглись облучению в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, не обнаружили в них избыточных новообразованных мутаций. Из этого авторы исследования заключают, что повреждения ДНК, вызванные ионизирующим излучением, не передаются по наследству. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.Известно, что воздействие ионизирующего излучения увеличивает мутагенез ДНК, в результате чего у людей, перенесших радиационное облучение развиваются онкологические и прочие заболевания, связанные с разрывами цепочки ДНК.Чтобы изучить, передаются ли эти генетические изменения по наследству, ученые из США, Украины, России и Японии под руководством Мередит Йигер (Meredith Yeager) из Национального институт рака США проанализировали геномы 130 детей из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и технического персонала станции, подвергшихся облучению. Все дети были зачаты и родились уже после аварии в период с 1987 по 2002 годы.Задачей ученых было выяснить, превышает ли количество новообразованных мутаций в клетках зародышевой линии этих детей аналогичный показатель в среднем по популяции. В отличие от соматических клеток, мутации и другие генетические изменения в клетках зародышевой линии передаются по наследству. Несмотря на то, что радиационные катастрофы, подобные авариям на Чернобыльской АЭС или атомной станции в Фукусиме, периодически происходят, до сих пор не было крупных системных исследований, оценивающих риски радиационного облучения, передаваемые из поколения в поколение. "Это одно из первых исследований, в которых систематически оценивается изменение частоты мутаций человека в ответ на техногенную катастрофу, сопровождающуюся случайным облучением", — пишут авторы статьи. Почти все наследуемые генетические вариации присутствуют в зародышевой ДНК по крайней мере одного родителя. Однако небольшое число передаваемых вариантов уникальны. Они возникают из-за случайных мутаций в гаметах, половых клетках — сперматозоидах и яйцеклетках. Именно такие мутации называют новообразованными, или мутациями de novo (DNMs). Это единственный класс геномных вариаций, которые не подвергаются эволюционному очищающему отбору, поэтому они представляют большой интерес для ученых, занимающихся наследственными болезнями.Благодаря развитию новейших методов геномного секвенирования, только в последнее время стали возможными исследования на популяционном уровне полного тройного генома отца, матери и ребенка, что необходимо для подсчета мутаций de novo.Сегодня ученые оценивают DNMs в популяции на уровне 50-100 новых мутаций на индивида в поколении. Результаты нового исследования показывают, что у детей, чьи родители подверглись облучению на Чернобыльской АЭС, этот показатель не превышает среднепопуляционный и у них нет избыточных мутаций в клетках зародышевой линии."Наши исследования не подтверждают трансгенерационный эффект ионизирующего излучения на ДНК зародышевой линии человека", — пишут в заключении авторы.Другими словами, у детей, рожденные после аварии на Чернобыльской АЭС, ученые не обнаружили заметных генетических отклонений, передающихся по наследству.
https://ria.ru/20210420/genom-1729080238.html
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генетика, днк, биология, авария на чернобыльской аэс, здоровье, чернобыльская аэс

Ученые оценили количество наследственных мутаций у детей "чернобыльцев"

21:00 22.04.2021
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierceГенетические мутации, ДНК
Генетические мутации, ДНК - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierce
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые, изучившие с помощью метода полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей, родители которых подверглись облучению в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, не обнаружили в них избыточных новообразованных мутаций. Из этого авторы исследования заключают, что повреждения ДНК, вызванные ионизирующим излучением, не передаются по наследству. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.
Известно, что воздействие ионизирующего излучения увеличивает мутагенез ДНК, в результате чего у людей, перенесших радиационное облучение развиваются онкологические и прочие заболевания, связанные с разрывами цепочки ДНК.
Чтобы изучить, передаются ли эти генетические изменения по наследству, ученые из США, Украины, России и Японии под руководством Мередит Йигер (Meredith Yeager) из Национального институт рака США проанализировали геномы 130 детей из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и технического персонала станции, подвергшихся облучению. Все дети были зачаты и родились уже после аварии в период с 1987 по 2002 годы.
Задачей ученых было выяснить, превышает ли количество новообразованных мутаций в клетках зародышевой линии этих детей аналогичный показатель в среднем по популяции. В отличие от соматических клеток, мутации и другие генетические изменения в клетках зародышевой линии передаются по наследству.
Несмотря на то, что радиационные катастрофы, подобные авариям на Чернобыльской АЭС или атомной станции в Фукусиме, периодически происходят, до сих пор не было крупных системных исследований, оценивающих риски радиационного облучения, передаваемые из поколения в поколение.
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"Это одно из первых исследований, в которых систематически оценивается изменение частоты мутаций человека в ответ на техногенную катастрофу, сопровождающуюся случайным облучением", — пишут авторы статьи.
Почти все наследуемые генетические вариации присутствуют в зародышевой ДНК по крайней мере одного родителя. Однако небольшое число передаваемых вариантов уникальны. Они возникают из-за случайных мутаций в гаметах, половых клетках — сперматозоидах и яйцеклетках. Именно такие мутации называют новообразованными, или мутациями de novo (DNMs). Это единственный класс геномных вариаций, которые не подвергаются эволюционному очищающему отбору, поэтому они представляют большой интерес для ученых, занимающихся наследственными болезнями.
Благодаря развитию новейших методов геномного секвенирования, только в последнее время стали возможными исследования на популяционном уровне полного тройного генома отца, матери и ребенка, что необходимо для подсчета мутаций de novo.
Сегодня ученые оценивают DNMs в популяции на уровне 50-100 новых мутаций на индивида в поколении. Результаты нового исследования показывают, что у детей, чьи родители подверглись облучению на Чернобыльской АЭС, этот показатель не превышает среднепопуляционный и у них нет избыточных мутаций в клетках зародышевой линии.
"Наши исследования не подтверждают трансгенерационный эффект ионизирующего излучения на ДНК зародышевой линии человека", — пишут в заключении авторы.
Другими словами, у детей, рожденные после аварии на Чернобыльской АЭС, ученые не обнаружили заметных генетических отклонений, передающихся по наследству.
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