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Эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор
Эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор
Эксперт портала "Автовзгляд" объяснил, что долгая работа машины на холостых может "убить" двигатель. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:57
2021-04-22T11:19
россия
авто
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперт портала "Автовзгляд" объяснил, что долгая работа машины на холостых может "убить" двигатель.Издание отмечает, что многие водители привыкли тщательно прогревать авто перед поездкой, кроме того, при современном движении автомобилисты много времени проводят в пробках, но длительная работа мотора на холостых оборотах приводит к снижению его ресурса, а в перспективе и к капитальному ремонту.Как отмечается, основной риск связан с состоянием моторного масла. На низких оборотах снижается скорость циркуляции масла в системе двигателя, так как давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя.Портал напоминает, что в современном двигателе смазка его элементов происходит комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам оно поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием. Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем, например, износа маслонасоса, а также причиной масляного голодания всего агрегата.Как советует портал, необходимо обратить особое внимание на наддувные двигатели с маленьким картером. При долгом стоянии в пробке, да еще в жару, масло в картере перегревается, его присадки быстро вырабатываются, и оно теряет свои свойства. В результате смазка может загустеть и забить масляные каналы, приводя к перегреву двигателя, а в перспективе и к капитальному ремонту. Поэтому портал рекомендует сократить интервал замены смазки и считать его по моточасам.Помимо этого, при долгой работе на холостых топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, в результате чего несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, и дорогостоящий узел начинает разрушаться. Керамические частички от нейтрализатора засасывает в мотор, что может вызвать появление задиров в цилиндрах, которые также могут привести к капремонту мотора.
https://ria.ru/20210422/avto-1729387875.html
https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html
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россия, авто

Эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор

03:57 22.04.2021 (обновлено: 11:19 22.04.2021)
 
© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Fotolia / Zinkevych
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперт портала "Автовзгляд" объяснил, что долгая работа машины на холостых может "убить" двигатель.
Издание отмечает, что многие водители привыкли тщательно прогревать авто перед поездкой, кроме того, при современном движении автомобилисты много времени проводят в пробках, но длительная работа мотора на холостых оборотах приводит к снижению его ресурса, а в перспективе и к капитальному ремонту.
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Как отмечается, основной риск связан с состоянием моторного масла. На низких оборотах снижается скорость циркуляции масла в системе двигателя, так как давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя.
Портал напоминает, что в современном двигателе смазка его элементов происходит комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам оно поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием. Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем, например, износа маслонасоса, а также причиной масляного голодания всего агрегата.
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Как советует портал, необходимо обратить особое внимание на наддувные двигатели с маленьким картером. При долгом стоянии в пробке, да еще в жару, масло в картере перегревается, его присадки быстро вырабатываются, и оно теряет свои свойства. В результате смазка может загустеть и забить масляные каналы, приводя к перегреву двигателя, а в перспективе и к капитальному ремонту. Поэтому портал рекомендует сократить интервал замены смазки и считать его по моточасам.
Помимо этого, при долгой работе на холостых топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, в результате чего несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, и дорогостоящий узел начинает разрушаться. Керамические частички от нейтрализатора засасывает в мотор, что может вызвать появление задиров в цилиндрах, которые также могут привести к капремонту мотора.
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