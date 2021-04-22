https://ria.ru/20210422/monument-1729553743.html

В Севастополе открыли монумент к столетию окончания Гражданской войны

В Севастополе открыли монумент к столетию окончания Гражданской войны

Монумент, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, открыт в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:41

2021-04-22T22:41

2021-04-22T22:41

россия

андрей ковальчук

российское военно-историческое общество (рвио)

госдума рф

владимир мединский

севастополь

марина цветаева

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Монумент, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, открыт в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.Монумент открыт на побережье Карантинной бухты Севастополя, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор. Рядом на рейде выстроились парусник "Херсонес", сторожевые корабли ЧФ "Пытливый" и "Ладный" и старейшее судно ВМФ в России и в мире, находящееся на вооружении – спасательное судно "Коммуна", построенное в 1913 году и носившее имя "Волхов".В церемонии приняли участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы России Петр Толстой, военные и общественность."Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны – мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России. Это первый такой масштабный мемориал на территории России. Нужно помнить этот урок истории – дом, разрушенный изнутри, как сказано, не устоит. Мы можем быть очень разными, но мы единый народ, и Россия у нас одна", - сказал на церемонии Владимир Мединский.По словам Мединского, отголоски Гражданской войны растянулись на десятилетия. "Но сегодня, спустя 100 лет, мы должны подвести черту. Мы должны окончательно перестать делить наших предков на красных и белых, на правых и виноватых, победителей и побежденных, ибо в гражданской войне не бывает победителей", - подчеркнул он.На высоком постаменте женская фигура – образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей, которых развела Гражданская война. Их фигуры расположены у подножия постамента. У подножия колонны с трех сторон выбиты в камне посвященные этим трагическим дням стихи поэтов: Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, также строки Михаила Шолохова "Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь – тебе, все наши помыслы - с тобой!".Автор памятника - скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.Проект создания в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны в России 1917-1922 годов, реализовало Российское военно-историческое общество по поручению президента России.

https://ria.ru/20201109/ayvazovskiy-1583742281.html

https://ria.ru/20201021/sladkov-1580763670.html

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россия, андрей ковальчук, российское военно-историческое общество (рвио), госдума рф, владимир мединский, севастополь, марина цветаева, общество