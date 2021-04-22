https://ria.ru/20210422/monstr-1729495441.html

Китайцы высказались о борьбе Путина с "отвратительным монстром"

Китайцы высказались о борьбе Путина с "отвратительным монстром"

Читатели портала "Гуаньча" обратили внимание на слова Владимира Путина о "красной черте" для западных политиков, произнесенные российским лидером во время... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:44

2021-04-22T16:44

2021-04-22T22:37

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

москва

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" обратили внимание на слова Владимира Путина о "красной черте" для западных политиков, произнесенные российским лидером во время послания Федеральному собранию.Ранее президент подчеркнул, что Россия не намерена вступать в конфликт с другими государствами, однако будет пресекать любые попытки перейти определенные границы, которые будут определяться Москвой в каждом конкретном случае."Запад — это группа отвратительных монстров. Их постоянные провокации направлены на то, чтобы заставить Китай и Россию действовать и захватить их так называемые ценности", — отметил один из пользователей."Проблема в том, что Россия, несомненно, стабильна и сильна в последние двадцать лет, и какие бы лозунги вы ни продвигали, это не изменится, а Россия будет по-прежнему противостоять всем антироссийским голосам на Западе", — напомнили в комментариях."На самом деле, это Россия еще даже не разозлилась", — подчеркнул читатель."Товарищ Байден, ни в коем случае не пугайтесь угроз, мы все хотим посмотреть, что выйдет!" — сыронизировали в обсуждении."Только этот человек осмеливается провести красную черту в отношении Соединенных Штатов", — восхитился пользователь портала.Некоторые комментаторы также отметили, что положение России и Китая на мировой арене усиливается благодаря сотрудничеству двух стран.В послании Федеральному собранию Путин отметил, что Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но ее "цепляют то тут, то там". Президент также вспомнил сказку Редьярда Киплинга и сравнил задирающие Россию страны с шакалом Табаки, который крутится вокруг тигра Шерхана и подвывает, чтобы задобрить своего суверена.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210422/reaktsiya-1729465625.html

https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729480239.html

https://ria.ru/20210422/poslanie-1729419180.html

россия

москва

китай

сша

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, москва, китай, сша, в мире