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Китайцы высказались о борьбе Путина с "отвратительным монстром"
Китайцы высказались о борьбе Путина с "отвратительным монстром"
Читатели портала "Гуаньча" обратили внимание на слова Владимира Путина о "красной черте" для западных политиков, произнесенные российским лидером во время... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:44
2021-04-22T22:37
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
москва
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" обратили внимание на слова Владимира Путина о "красной черте" для западных политиков, произнесенные российским лидером во время послания Федеральному собранию.Ранее президент подчеркнул, что Россия не намерена вступать в конфликт с другими государствами, однако будет пресекать любые попытки перейти определенные границы, которые будут определяться Москвой в каждом конкретном случае."Запад — это группа отвратительных монстров. Их постоянные провокации направлены на то, чтобы заставить Китай и Россию действовать и захватить их так называемые ценности", — отметил один из пользователей."Проблема в том, что Россия, несомненно, стабильна и сильна в последние двадцать лет, и какие бы лозунги вы ни продвигали, это не изменится, а Россия будет по-прежнему противостоять всем антироссийским голосам на Западе", — напомнили в комментариях."На самом деле, это Россия еще даже не разозлилась", — подчеркнул читатель."Товарищ Байден, ни в коем случае не пугайтесь угроз, мы все хотим посмотреть, что выйдет!" — сыронизировали в обсуждении."Только этот человек осмеливается провести красную черту в отношении Соединенных Штатов", — восхитился пользователь портала.Некоторые комментаторы также отметили, что положение России и Китая на мировой арене усиливается благодаря сотрудничеству двух стран.В послании Федеральному собранию Путин отметил, что Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но ее "цепляют то тут, то там". Президент также вспомнил сказку Редьярда Киплинга и сравнил задирающие Россию страны с шакалом Табаки, который крутится вокруг тигра Шерхана и подвывает, чтобы задобрить своего суверена.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, москва, китай, сша, в мире

Китайцы высказались о борьбе Путина с "отвратительным монстром"

16:44 22.04.2021 (обновлено: 22:37 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" обратили внимание на слова Владимира Путина о "красной черте" для западных политиков, произнесенные российским лидером во время послания Федеральному собранию.
Ранее президент подчеркнул, что Россия не намерена вступать в конфликт с другими государствами, однако будет пресекать любые попытки перейти определенные границы, которые будут определяться Москвой в каждом конкретном случае.
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"Запад — это группа отвратительных монстров. Их постоянные провокации направлены на то, чтобы заставить Китай и Россию действовать и захватить их так называемые ценности", — отметил один из пользователей.
"Проблема в том, что Россия, несомненно, стабильна и сильна в последние двадцать лет, и какие бы лозунги вы ни продвигали, это не изменится, а Россия будет по-прежнему противостоять всем антироссийским голосам на Западе", — напомнили в комментариях.
"На самом деле, это Россия еще даже не разозлилась", — подчеркнул читатель.
"Товарищ Байден, ни в коем случае не пугайтесь угроз, мы все хотим посмотреть, что выйдет!" — сыронизировали в обсуждении.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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"Его провоцируют". Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада
"Только этот человек осмеливается провести красную черту в отношении Соединенных Штатов", — восхитился пользователь портала.
Некоторые комментаторы также отметили, что положение России и Китая на мировой арене усиливается благодаря сотрудничеству двух стран.
В послании Федеральному собранию Путин отметил, что Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но ее "цепляют то тут, то там". Президент также вспомнил сказку Редьярда Киплинга и сравнил задирающие Россию страны с шакалом Табаки, который крутится вокруг тигра Шерхана и подвывает, чтобы задобрить своего суверена.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 11:21
"Враги России пожалеют": западные СМИ отреагировали на послание Путина
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир ПутинМоскваКитайСШАВ мире
 
 
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