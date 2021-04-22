https://ria.ru/20210422/miet-1729446039.html

Новый радиолокатор "отсканирует" поверхность земли сквозь любые преграды

Новый радиолокатор "отсканирует" поверхность земли сквозь любые преграды

Ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) создали новую радиолокационную платформу... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:03

2021-04-22T13:03

2021-04-22T13:55

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский университет «миэт»

технологии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) создали новую радиолокационную платформу дистанционного зондирования Земли с летательных и космических аппаратов. Она позволяет получать изображения земной поверхности, сопоставимые по качеству с оптическими, вне зависимости от освещенности, погоды, наличия облаков или крон деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Радиолокационная платформа, по его словам, решает широкий спектр задач из разных областей реального сектора экономики. С помощью радиолокатора можно составить картинку не только видимой поверхности, но и дать ее расширенную интерпретацию, уточнив, например, состояние почвы и растительности. Прибор также будет необходим для оперативного мониторинга техногенных или биогенных катастроф. Установив платформу на самолет или беспилотный летательный аппарат, можно сделать снимок над извергающимся вулканом, местом землетрясения или обрушения зданий. Управляемый летательный аппарат с новым радиолокатором позволит получить изображение, по которому можно будет не только оценить масштаб бедствия, но и рассмотреть объекты в деталях.По мнению создателей, разработка МИЭТ может стать и основой для спутникового радиолокатора. В перспективе, спутник сможет проводить радиолокационную съемку огромных участков земли по стране и миру. Такой способ идеален при наблюдении, например, за таянием ледников. Новый радиолокатор может быть полезен и в сельском хозяйстве для наблюдения за ростом растений, состоянием почвы и даже степенью зрелости плодов. При ледовой разведке в условиях Арктики и Антарктики радиолокатор определит толщину льда и подскажет, какими маршрутами можно провести ледоколы. На станциях электропередач с помощью новой платформы можно контролировать линии трубопроводов и нефтепроводов.Конечно, радиолокатор – это не фотоаппарат, который сразу проецирует картинку; это отраженные сигналы, которые записываются в цифровом виде на жесткий диск и обрабатываются с помощью программного обеспечения, пояснил Илья Кузьмин."Помимо самого программного обеспечения, мы сделали еще и алгоритмы обработки, которые позволят работать без использования навигационных данных. Мы обрабатываем отраженные сигналы с использованием разработанных алгоритмов, что позволяет отказаться от дорогостоящей габаритной инерциальной навигационной системы. Это, в свою очередь, делает возможным размещение радиолокатора на малых беспилотных летательных аппаратах", – отметил он.Ученые МИЭТ создали модульную платформу, в которой, в зависимости от задач, меняется диапазон частот. Пользователь может приобрести отдельные модули для своих целей или целый их набор, чтобы, при необходимости, убирать, например, низкочастотные и ставить на их место высокочастотные. Такая модификация, по мнению создателей, очень выгодна, так как исключает необходимость делать радиолокатор с нуля под каждую конкретную задачу.

https://ria.ru/20200608/1572532939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт», технологии