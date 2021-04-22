Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210422/miet-1729446039.html
Новый радиолокатор "отсканирует" поверхность земли сквозь любые преграды
Новый радиолокатор "отсканирует" поверхность земли сквозь любые преграды
Ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) создали новую радиолокационную платформу... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:03
2021-04-22T13:55
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский университет «миэт»
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729449579_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94ab04a9357cc83449ae15f956c97fc8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) создали новую радиолокационную платформу дистанционного зондирования Земли с летательных и космических аппаратов. Она позволяет получать изображения земной поверхности, сопоставимые по качеству с оптическими, вне зависимости от освещенности, погоды, наличия облаков или крон деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Радиолокационная платформа, по его словам, решает широкий спектр задач из разных областей реального сектора экономики. С помощью радиолокатора можно составить картинку не только видимой поверхности, но и дать ее расширенную интерпретацию, уточнив, например, состояние почвы и растительности. Прибор также будет необходим для оперативного мониторинга техногенных или биогенных катастроф. Установив платформу на самолет или беспилотный летательный аппарат, можно сделать снимок над извергающимся вулканом, местом землетрясения или обрушения зданий. Управляемый летательный аппарат с новым радиолокатором позволит получить изображение, по которому можно будет не только оценить масштаб бедствия, но и рассмотреть объекты в деталях.По мнению создателей, разработка МИЭТ может стать и основой для спутникового радиолокатора. В перспективе, спутник сможет проводить радиолокационную съемку огромных участков земли по стране и миру. Такой способ идеален при наблюдении, например, за таянием ледников. Новый радиолокатор может быть полезен и в сельском хозяйстве для наблюдения за ростом растений, состоянием почвы и даже степенью зрелости плодов. При ледовой разведке в условиях Арктики и Антарктики радиолокатор определит толщину льда и подскажет, какими маршрутами можно провести ледоколы. На станциях электропередач с помощью новой платформы можно контролировать линии трубопроводов и нефтепроводов.Конечно, радиолокатор – это не фотоаппарат, который сразу проецирует картинку; это отраженные сигналы, которые записываются в цифровом виде на жесткий диск и обрабатываются с помощью программного обеспечения, пояснил Илья Кузьмин."Помимо самого программного обеспечения, мы сделали еще и алгоритмы обработки, которые позволят работать без использования навигационных данных. Мы обрабатываем отраженные сигналы с использованием разработанных алгоритмов, что позволяет отказаться от дорогостоящей габаритной инерциальной навигационной системы. Это, в свою очередь, делает возможным размещение радиолокатора на малых беспилотных летательных аппаратах", – отметил он.Ученые МИЭТ создали модульную платформу, в которой, в зависимости от задач, меняется диапазон частот. Пользователь может приобрести отдельные модули для своих целей или целый их набор, чтобы, при необходимости, убирать, например, низкочастотные и ставить на их место высокочастотные. Такая модификация, по мнению создателей, очень выгодна, так как исключает необходимость делать радиолокатор с нуля под каждую конкретную задачу.
https://ria.ru/20200608/1572532939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729449579_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2eb8271b9a96490aa672f6f939f53af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт», технологии

Новый радиолокатор "отсканирует" поверхность земли сквозь любые преграды

13:03 22.04.2021 (обновлено: 13:55 22.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТРадиолокационная платформа, установленная на беспилотный летательный аппарат (БЛА)
Радиолокационная платформа, установленная на беспилотный летательный аппарат (БЛА) - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) создали новую радиолокационную платформу дистанционного зондирования Земли с летательных и космических аппаратов. Она позволяет получать изображения земной поверхности, сопоставимые по качеству с оптическими, вне зависимости от освещенности, погоды, наличия облаков или крон деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Известно, что чем ниже диапазон частот, тем больше у волны проникающая способность, поэтому съемка с нашего радиолокатора может осуществляться не только через облака и туман, но и под листвой. Соответственно, если оптическим методом при идеальных условиях можно отснять лес, то наш радиолокатор сможет проникнуть под лиственный покров и сможет увидеть в этом лесу, например, несанкционированную свалку", – рассказал инженер Института микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина НИУ МИЭТ Илья Кузьмин.
Радиолокационная платформа, по его словам, решает широкий спектр задач из разных областей реального сектора экономики. С помощью радиолокатора можно составить картинку не только видимой поверхности, но и дать ее расширенную интерпретацию, уточнив, например, состояние почвы и растительности.
Прибор также будет необходим для оперативного мониторинга техногенных или биогенных катастроф. Установив платформу на самолет или беспилотный летательный аппарат, можно сделать снимок над извергающимся вулканом, местом землетрясения или обрушения зданий. Управляемый летательный аппарат с новым радиолокатором позволит получить изображение, по которому можно будет не только оценить масштаб бедствия, но и рассмотреть объекты в деталях.
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТМалогабаритный модульный радиолокационный аппарат
Малогабаритный модульный радиолокационный аппарат - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТ
Малогабаритный модульный радиолокационный аппарат
По мнению создателей, разработка МИЭТ может стать и основой для спутникового радиолокатора. В перспективе, спутник сможет проводить радиолокационную съемку огромных участков земли по стране и миру. Такой способ идеален при наблюдении, например, за таянием ледников. Новый радиолокатор может быть полезен и в сельском хозяйстве для наблюдения за ростом растений, состоянием почвы и даже степенью зрелости плодов. При ледовой разведке в условиях Арктики и Антарктики радиолокатор определит толщину льда и подскажет, какими маршрутами можно провести ледоколы. На станциях электропередач с помощью новой платформы можно контролировать линии трубопроводов и нефтепроводов.
Конечно, радиолокатор – это не фотоаппарат, который сразу проецирует картинку; это отраженные сигналы, которые записываются в цифровом виде на жесткий диск и обрабатываются с помощью программного обеспечения, пояснил Илья Кузьмин.
"Помимо самого программного обеспечения, мы сделали еще и алгоритмы обработки, которые позволят работать без использования навигационных данных. Мы обрабатываем отраженные сигналы с использованием разработанных алгоритмов, что позволяет отказаться от дорогостоящей габаритной инерциальной навигационной системы. Это, в свою очередь, делает возможным размещение радиолокатора на малых беспилотных летательных аппаратах", – отметил он.
Производство пластин с микросхемами - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня 2020, 09:00Наука
Новый тип материалов из России сделает электронику безопаснее
Ученые МИЭТ создали модульную платформу, в которой, в зависимости от задач, меняется диапазон частот. Пользователь может приобрести отдельные модули для своих целей или целый их набор, чтобы, при необходимости, убирать, например, низкочастотные и ставить на их место высокочастотные. Такая модификация, по мнению создателей, очень выгодна, так как исключает необходимость делать радиолокатор с нуля под каждую конкретную задачу.
 
НаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский университет «МИЭТ»Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния