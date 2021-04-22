https://ria.ru/20210422/mid-1729493031.html
МИД призвал Украину обеспечить работу посольства России в Киеве
МИД призвал Украину обеспечить работу посольства России в Киеве
Россия призывает Украину перестать потворствовать радикалам и обеспечить нормальные условия работы российского посольства в Киеве, сказала официальный... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:37
2021-04-22T16:37
2021-04-22T16:37
россия
мария захарова
мид украины
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия призывает Украину перестать потворствовать радикалам и обеспечить нормальные условия работы российского посольства в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, вечером 20 апреля украинские экстремисты "Агентства развития демократии и информационной свободы" заблокировали центральный вход в российскую дипмиссию в Киеве, развернули плакаты с оскорблениями и при помощи лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с нецензурной лексикой."В МИД Украины была направлена нота протеста посольством России с требованием украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, Москва считает, что такие экстремистские вылазки недопустимы и призывает руководство Украины "перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для нормальной работы российских учреждений".
https://ria.ru/20210417/vydvorenie-1728740022.html
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россия, мария захарова, мид украины, в мире