МИД обвинил Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия
15:42 22.04.2021 (обновлено: 00:49 23.04.2021)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, ВСУ все так же интенсивно обстреливают мирные населенные пункты, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Она призвала киевские власти прекратить эскалацию конфликта.
"Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России", — сказала Захарова.
По ее словам, цель всех этих действий — спасение рейтинга действующего президента Украины Владимира Зеленского.
"Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — отметила представитель МИД.
Она также призвала киевские власти перестать имитировать переговорный процесс и начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.