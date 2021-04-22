https://ria.ru/20210422/mid-1729480058.html

МИД обвинил Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия

МИД обвинил Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия

Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-22T15:42

2021-04-22T15:42

2021-04-23T00:49

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

киев

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, ВСУ все так же интенсивно обстреливают мирные населенные пункты, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Она призвала киевские власти прекратить эскалацию конфликта."Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России", — сказала Захарова.По ее словам, цель всех этих действий — спасение рейтинга действующего президента Украины Владимира Зеленского.Она также призвала киевские власти перестать имитировать переговорный процесс и начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210422/dnr-1729478137.html

https://ria.ru/20210422/vstrecha-1729438942.html

россия

донбасс

киев

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, украина