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МИД обвинил Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия
МИД обвинил Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия
Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T15:42
2021-04-23T00:49
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
киев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, ВСУ все так же интенсивно обстреливают мирные населенные пункты, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Она призвала киевские власти прекратить эскалацию конфликта."Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России", — сказала Захарова.По ее словам, цель всех этих действий — спасение рейтинга действующего президента Украины Владимира Зеленского.Она также призвала киевские власти перестать имитировать переговорный процесс и начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210422/dnr-1729478137.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, украина

МИД обвинил Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия

15:42 22.04.2021 (обновлено: 00:49 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, ВСУ все так же интенсивно обстреливают мирные населенные пункты, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Она призвала киевские власти прекратить эскалацию конфликта.
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"Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России", — сказала Захарова.
По ее словам, цель всех этих действий — спасение рейтинга действующего президента Украины Владимира Зеленского.

"Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — отметила представитель МИД.

Она также призвала киевские власти перестать имитировать переговорный процесс и начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей.
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Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
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