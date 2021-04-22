https://ria.ru/20210422/megri-1729538004.html

В Армении задержали мэра города, где прошли акции против Пашиняна

В Армении задержали мэра города, где прошли акции против Пашиняна

Следственный комитет Армении задержал Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:02

2021-04-22T20:02

2021-04-22T20:02

никол пашинян

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера Никола Пашиняна, сообщила журналистам адвокат градоначальнкиа Гаяне Папоян.В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности". В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы."Следственный комитет составил протокол о задержании Закаряна, он задержан", - сказала Папоян, уточнив, что мэр Мегри находится в статусе подозреваемого. По ее словам, защита обжалует задержание, так как считает подозрение необоснованным.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.

https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729399389.html

https://ria.ru/20210417/popravki-1728733656.html

нагорно-карабахская республика

армения

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Стычки с полицией на юге Армении Протестующие пытались заблокировать проезд премьеру Армении Николу Пашиняну, который решил пройтись по улицам города Мегри в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности. 2021-04-22T20:02 true PT0M27S

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никол пашинян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, армения, в мире