https://ria.ru/20210422/maykop-1729529967.html

Глава Адыгеи обсудил в Москве реконструкцию очистных сооружений Майкопа

Глава Адыгеи обсудил в Москве реконструкцию очистных сооружений Майкопа

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с федеральными властями финансирование приобретения жилья для детей-сирот и реконструкцию очистных сооружений в Майкопе,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:07

2021-04-22T19:07

2021-04-22T19:07

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

леонид горнин

госдума рф

владислав резник

майкоп

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с федеральными властями финансирование приобретения жилья для детей-сирот и реконструкцию очистных сооружений в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили бюджетно-финансовое обеспечение республики. В мероприятии также приняли участие министр финансов Адыгеи Виктор Орлов и депутат Госдумы РФ от республики Владислав Резник, говорится в сообщении. Речь шла об исполнении республиканского бюджета, совершенствовании межбюджетных отношений, дополнительного финансировании ряда важнейших для Адыгеи проектов и вопросах предоставления региону бюджетных кредитов."Говоря о реализации госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот, Мурат Кумпилов отметил, что на эти цели с 2013 по 2020 годы из всех уровней бюджетов направлено свыше 800 миллионов рублей. Всего за этот период жилыми помещениями обеспечен 861 человек. Вместе с тем в текущем году право на получение жилья наступает у 417 детей-сирот... Адыгее необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 428 миллионов рублей. Кроме того, на встрече была обсуждена дальнейшая реконструкция очистных сооружений в Майкопе, включающая в себя три масштабных комплекса", - говорится в релизе.Отмечается, что при поддержке правительства РФ с 2019 года в республике ведется строительство первого пускового комплекса мощностью 40 тысяч кубометров в сутки. Для завершения работ, предусмотренных на 2021-2022 годы республике необходимо свыше 1,3 миллиарда рублей, в том числе на 2021 год – 446,2 миллиона рублей."Горнин отметил, что все предложения руководства региона будут рассмотрены для принятия соответствующих решений", - добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

россия

майкоп

республика адыгея

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россия, мурат кумпилов, леонид горнин, госдума рф, владислав резник, майкоп, республика адыгея, экономика