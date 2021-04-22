Глава Адыгеи обсудил в Москве реконструкцию очистных сооружений Майкопа
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с федеральными властями финансирование приобретения жилья для детей-сирот и реконструкцию очистных сооружений в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили бюджетно-финансовое обеспечение республики. В мероприятии также приняли участие министр финансов Адыгеи Виктор Орлов и депутат Госдумы РФ от республики Владислав Резник, говорится в сообщении. Речь шла об исполнении республиканского бюджета, совершенствовании межбюджетных отношений, дополнительного финансировании ряда важнейших для Адыгеи проектов и вопросах предоставления региону бюджетных кредитов.
"Говоря о реализации госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот, Мурат Кумпилов отметил, что на эти цели с 2013 по 2020 годы из всех уровней бюджетов направлено свыше 800 миллионов рублей. Всего за этот период жилыми помещениями обеспечен 861 человек. Вместе с тем в текущем году право на получение жилья наступает у 417 детей-сирот... Адыгее необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 428 миллионов рублей. Кроме того, на встрече была обсуждена дальнейшая реконструкция очистных сооружений в Майкопе, включающая в себя три масштабных комплекса", - говорится в релизе.
Отмечается, что при поддержке правительства РФ с 2019 года в республике ведется строительство первого пускового комплекса мощностью 40 тысяч кубометров в сутки. Для завершения работ, предусмотренных на 2021-2022 годы республике необходимо свыше 1,3 миллиарда рублей, в том числе на 2021 год – 446,2 миллиона рублей.
"Горнин отметил, что все предложения руководства региона будут рассмотрены для принятия соответствующих решений", - добавляет пресс-служба.