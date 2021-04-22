Адыгея получит дополнительные средства на строительство обхода Майкопа
КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Адыгея получит из резервного фонда дополнительные 1,4 миллиарда рублей на строительство одного из ключевых инфраструктурных проектов республики – обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Правительство РФ утвердило для регионов распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог. Адыгее из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 1,4 миллиарда рублей. Они будут направлены на строительство автодороги в обход Майкопа. Решения были приняты правительством РФ после одобрения комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника (депутат Госдумы РФ от Адыгеи – ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь с учетом дополнительно выделенных из резервного фонда средств на строительство этой дороги в 2021 году будет направлено два миллиарда рублей федеральной поддержки.
"Такая поддержка позволяет нам ускоренными темпами выполнять поставленные президентом РФ задачи по совершенствованию дорожной сети республики и строить важные для региона объекты... Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует главу Адыгеи его пресс-служба.
Со ссылкой на Резника отмечается, что дополнительные средства выделены для ускорения достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов.
Строительство автообхода Майкопа, ремонт автодороги "Адыгейск – Бжедугхабль", а также возведение дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе "Краснодар-Верхнебаканский" (направление к Черноморскому побережью и Крыму) в январе обсудили глава Адыгеи Кумпилов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Тогда вице-премьер поддержал стратегические инициативы республиканских властей по реализации этих дорожных проектов.