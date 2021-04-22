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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html
Адыгея получит дополнительные средства на строительство обхода Майкопа
Адыгея получит дополнительные средства на строительство обхода Майкопа
Адыгея получит из резервного фонда дополнительные 1,4 миллиарда рублей на строительство одного из ключевых инфраструктурных проектов республики – обхода... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:42
2021-04-22T18:42
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
марат хуснуллин
госдума рф
владислав резник
майкоп
тахтамукайский район
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Адыгея получит из резервного фонда дополнительные 1,4 миллиарда рублей на строительство одного из ключевых инфраструктурных проектов республики – обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."Правительство РФ утвердило для регионов распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог. Адыгее из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 1,4 миллиарда рублей. Они будут направлены на строительство автодороги в обход Майкопа. Решения были приняты правительством РФ после одобрения комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника (депутат Госдумы РФ от Адыгеи – ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь с учетом дополнительно выделенных из резервного фонда средств на строительство этой дороги в 2021 году будет направлено два миллиарда рублей федеральной поддержки."Такая поддержка позволяет нам ускоренными темпами выполнять поставленные президентом РФ задачи по совершенствованию дорожной сети республики и строить важные для региона объекты... Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует главу Адыгеи его пресс-служба.Со ссылкой на Резника отмечается, что дополнительные средства выделены для ускорения достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов.Строительство автообхода Майкопа, ремонт автодороги "Адыгейск – Бжедугхабль", а также возведение дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе "Краснодар-Верхнебаканский" (направление к Черноморскому побережью и Крыму) в январе обсудили глава Адыгеи Кумпилов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Тогда вице-премьер поддержал стратегические инициативы республиканских властей по реализации этих дорожных проектов.
https://ria.ru/20210415/mikrozaymy-1728445611.html
https://ria.ru/20210330/adygeya-1603538776.html
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россия, мурат кумпилов, марат хуснуллин, госдума рф, владислав резник, майкоп, тахтамукайский район, республика адыгея, экономика

Адыгея получит дополнительные средства на строительство обхода Майкопа

18:42 22.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание Майкопского пивоваренного завода
Здание Майкопского пивоваренного завода - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Адыгея получит из резервного фонда дополнительные 1,4 миллиарда рублей на строительство одного из ключевых инфраструктурных проектов республики – обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Правительство РФ утвердило для регионов распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог. Адыгее из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 1,4 миллиарда рублей. Они будут направлены на строительство автодороги в обход Майкопа. Решения были приняты правительством РФ после одобрения комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника (депутат Госдумы РФ от Адыгеи – ред.)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что теперь с учетом дополнительно выделенных из резервного фонда средств на строительство этой дороги в 2021 году будет направлено два миллиарда рублей федеральной поддержки.
"Такая поддержка позволяет нам ускоренными темпами выполнять поставленные президентом РФ задачи по совершенствованию дорожной сети республики и строить важные для региона объекты... Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует главу Адыгеи его пресс-служба.
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Со ссылкой на Резника отмечается, что дополнительные средства выделены для ускорения достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов.
Строительство автообхода Майкопа, ремонт автодороги "Адыгейск – Бжедугхабль", а также возведение дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе "Краснодар-Верхнебаканский" (направление к Черноморскому побережью и Крыму) в январе обсудили глава Адыгеи Кумпилов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Тогда вице-премьер поддержал стратегические инициативы республиканских властей по реализации этих дорожных проектов.
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловМарат ХуснуллинГосдума РФВладислав РезникМайкопТахтамукайский районРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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