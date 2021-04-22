Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/matvienko-1729392795.html
Матвиенко рассказала о задачах СФ после послания Путина
Матвиенко рассказала о задачах СФ после послания Путина
Совет Федерации скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совфеда... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:28
2021-04-22T07:28
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Совет Федерации скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В четверг, 22 апреля, состоится заседание Совета палаты, на котором комитеты СФ представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов и на текущую сессию, и до конца года в связи с посланием президента Владимира Путина, отметила она.По ее словам, послание главы государства является важнейшим документом для парламентариев, а его исполнение - их основной задачей на ближайшее время. "Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан… За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно", - сказала спикер.Она напомнила, что некоторые темы послания - газификация, региональные кредиты, экологическая ответственность бизнеса - неоднократно уже обсуждались в Совете Федерации, у сенаторов есть наработки, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений.Как подчеркнула Матвиенко, многие социально значимые задачи, сформулированные президентом, "имеют определенные сроки исполнения. Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно", - заявила она.
https://ria.ru/20210422/podderzhka-1729391298.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, москва, политика

Матвиенко рассказала о задачах СФ после послания Путина

07:28 22.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Совет Федерации скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В четверг, 22 апреля, состоится заседание Совета палаты, на котором комитеты СФ представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов и на текущую сессию, и до конца года в связи с посланием президента Владимира Путина, отметила она.
"Фактически на Совете палаты мы разработаем дорожную карту наших действий на ближайший период. Это важный этап работы, поэтому обсуждение будет вестись в режиме прямой трансляции", - сообщила Матвиенко.
По ее словам, послание главы государства является важнейшим документом для парламентариев, а его исполнение - их основной задачей на ближайшее время. "Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан… За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно", - сказала спикер.
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 06:38
Глава ТПП России рассказал, какая поддержка необходима малому бизнесу
Она напомнила, что некоторые темы послания - газификация, региональные кредиты, экологическая ответственность бизнеса - неоднократно уже обсуждались в Совете Федерации, у сенаторов есть наработки, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений.
Как подчеркнула Матвиенко, многие социально значимые задачи, сформулированные президентом, "имеют определенные сроки исполнения. Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно", - заявила она.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния