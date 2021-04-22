https://ria.ru/20210422/matvienko-1729392795.html

Матвиенко рассказала о задачах СФ после послания Путина

Матвиенко рассказала о задачах СФ после послания Путина

Совет Федерации скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совфеда... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T07:28

2021-04-22T07:28

2021-04-22T07:28

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Совет Федерации скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В четверг, 22 апреля, состоится заседание Совета палаты, на котором комитеты СФ представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов и на текущую сессию, и до конца года в связи с посланием президента Владимира Путина, отметила она.По ее словам, послание главы государства является важнейшим документом для парламентариев, а его исполнение - их основной задачей на ближайшее время. "Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан… За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно", - сказала спикер.Она напомнила, что некоторые темы послания - газификация, региональные кредиты, экологическая ответственность бизнеса - неоднократно уже обсуждались в Совете Федерации, у сенаторов есть наработки, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений.Как подчеркнула Матвиенко, многие социально значимые задачи, сформулированные президентом, "имеют определенные сроки исполнения. Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно", - заявила она.

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, москва, политика