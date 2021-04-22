https://ria.ru/20210422/manyak-1729388710.html
В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил РИА Новости, что не получал никаких жалоб от жителей региона из-за "скопинского маньяка" Виктора Мохова,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:14
2021-04-22T03:14
2021-04-22T03:14
виктор мохов
россия
николай любимов
ксения собчак
москва
скопин
общество
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил РИА Новости, что не получал никаких жалоб от жителей региона из-за "скопинского маньяка" Виктора Мохова, полиция достаточно серьезно контролирует его и серьезной напряженности в обществе нет.После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.Более того, из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку. Тем временем полиция поставила вопрос об ужесточении ограничений – но официально о том, что именно предлагается сделать, в УМВД не рассказывали.Сам Мохов ранее заявил РИА Новости, что ему намерены запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагаемых дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов, однако в этих частях полиции было отказано.Первое заседание суда по дополнительным ограничениям прошло в закрытом от прессы режиме 6 апреля, второе - сегодня. Ни на одно из них Мохов не явился.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
https://ria.ru/20210410/intervyu-1727698272.html
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виктор мохов, россия, николай любимов, ксения собчак, москва, скопин, общество
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
сообщил РИА Новости, что не получал никаких жалоб от жителей региона из-за "скопинского маньяка" Виктора Мохова
, полиция достаточно серьезно контролирует его и серьезной напряженности в обществе нет.
"Я не получал (жалобы), точно нет… Полиция докладывает, что достаточно серьёзно контролируют его, и нет каких-то опасений у них, потому что контроль налажен. А жители по-разному (реагируют), это надо уже у них спросить, кто рядом живёт… Какого- то там напряжения серьёзного в обществе нет", - сказал он.
После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.
Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак
, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.
Более того, из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку. Тем временем полиция поставила вопрос об ужесточении ограничений – но официально о том, что именно предлагается сделать, в УМВД не рассказывали.
Сам Мохов ранее заявил РИА Новости, что ему намерены запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагаемых дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов, однако в этих частях полиции было отказано.
Первое заседание суда по дополнительным ограничениям прошло в закрытом от прессы режиме 6 апреля, второе - сегодня. Ни на одно из них Мохов не явился.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.