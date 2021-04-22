https://ria.ru/20210422/manifest-1729460990.html

Турецкий журналист назвал послание Путина "манифестом нового мира"

Турецкий журналист назвал послание Путина "манифестом нового мира"

Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира" и сравнил его с... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:12

2021-04-22T14:12

2021-04-22T14:12

федеральное собрание рф

джо байден

владимир путин

турция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729317435_58:0:2376:1304_1920x0_80_0_0_62b0fb4f40f1d46ddc9504d8de7da885.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира" и сравнил его с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью криза на Украине.Он отмечает, что, выступая накануне с посланием, российский лидер преподал Западу урок.Сам журналист выразил согласие с позицией Путина.Тутар считает, что "этот выпад Путина в адрес бандитского Запада" является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.Накануне Владимир Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210422/poslanie-1729419180.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/politolog-1729337320.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное собрание рф, джо байден, владимир путин, турция, сша, в мире