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Турецкий журналист назвал послание Путина "манифестом нового мира"
Турецкий журналист назвал послание Путина "манифестом нового мира"
Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира" и сравнил его с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:12
2021-04-22T14:12
федеральное собрание рф
джо байден
владимир путин
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира" и сравнил его с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью криза на Украине.Он отмечает, что, выступая накануне с посланием, российский лидер преподал Западу урок.Сам журналист выразил согласие с позицией Путина.Тутар считает, что "этот выпад Путина в адрес бандитского Запада" является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.Накануне Владимир Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210422/poslanie-1729419180.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/politolog-1729337320.html
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федеральное собрание рф, джо байден, владимир путин, турция, сша, в мире

Турецкий журналист назвал послание Путина "манифестом нового мира"

14:12 22.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира" и сравнил его с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью криза на Украине.
"Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена", - пишет Тутар.
Он отмечает, что, выступая накануне с посланием, российский лидер преподал Западу урок.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
11:21
"Враги России пожалеют": западные СМИ отреагировали на послание Путина
Сам журналист выразил согласие с позицией Путина.
Тутар считает, что "этот выпад Путина в адрес бандитского Запада" является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
Накануне Владимир Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".
В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ.
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 17:29
Немецкий политолог "позавидовал" россиянам после послания Путина
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
Федеральное собрание РФДжо БайденВладимир ПутинТурцияСШАВ мире
 
 
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