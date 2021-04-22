https://ria.ru/20210422/madeyra-1729448963.html

Популярный европейский курорт открылся для всех туристов

Популярный европейский курорт открылся для всех туристов

Португальская Мадейра открыла "зеленый коридор" для туристов со всего мира, курортный регион готов принимать и россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:19

2021-04-22T13:19

2021-04-22T15:48

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Португальская Мадейра открыла "зеленый коридор" для туристов со всего мира, курортный регион готов принимать и россиян, сообщает АТОР. Как рассказали в Институте туризма Португалии в Москве, архипелаг готов принять международных путешественников из разных стран мира вне зависимости от того, вакцинированы они от COVID-19 или нет.Правила прибытия на Мадейру следующие: пассажирам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на платформе madeirasafe.com. Это обязательно для всех путешественников за исключением детей до 12 лет: их регистрация должна быть включена в опросную анкету одного из сопровождающих взрослых.Затем турист получает по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет представить по прибытии в аэропорт Мадейры.При въезде все иностранные гости, включая привитых, обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (Rt-PCR – Reverse Transcription PCR) на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке и заверена лабораторией, которая ее выдала.Результат теста также можно заранее загрузить на платформу madeirasafe.com. Подобные требования связаны с необходимостью отследить все возможные контакты человека, если он заболеет коронавирусом.Россия официально не восстановила прямое авиасообщение с Португалией, прилететь на Мадейру можно только через третьи страны.По данным билетных агрегаторов, на майские праздники перелет возможен, например, через аэропорты Германии (Берлин и Мюнхен): билет туда-обратно без багажа обойдется от 63 тысяч рублей на одного человека.По информации Института туризма Португалии в Москве, туристы из России могут въехать на Мадейру, но только с действующей ранее открытой шенгенской визой. Новых туристических виз в России Португалия не выдает с марта 2020 года.

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

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