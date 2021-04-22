https://ria.ru/20210422/lvov-1729491207.html

Во Львове начали снимать барельефы с Монумента славы советским воинам

Во Львове начали снимать барельефы с Монумента славы советским воинам

Барельефы на Монументе славы Советской армии во Львове начали демонтировать, их перевезут в музей "Территория террора", сообщила пресс-служба львовского... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:27

2021-04-22T16:27

2021-04-22T20:03

российское военно-историческое общество (рвио)

львов

украина

в мире

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КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Барельефы на Монументе славы Советской армии во Львове начали демонтировать, их перевезут в музей "Территория террора", сообщила пресс-служба львовского городского совета."В понедельник начались работы по демонтажу барельефов на Монументе славы. Первый экспонат уже перевезен в музей "Территория террора". То, что будет на месте Монумента после демонтажа всех конструкций, будет определено на архитектурном конкурсе, который готовят к объявлению", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, барельефы Монумента перевезут в музей "Территория террора", туда уже перевезли первый барельеф.Согласно сообщению, после демонтажа барельефов начнут разбирать сами конструкции Монумента.Как сообщают местные СМИ, на месте Монумента славы установят мемориал Украинской воину.Стелу Монумента славы советским воинам во Львове снесли с третьей попытки 3 марта 2019 года. Ранее власти Львова заявляли, что Монумент было решено снести из-за его аварийного состояния. Российское военно-историческое общество (РВИО) выразило протест в связи с демонтажом Монумента славы во Львове, назвало действия властей этого западноукраинского города варварскими и циничными."Особо вопиющим мы считаем и тот факт, что части памятника собираются сделать экспонатами "Музея советского террора". Уверены, что столь глумливое отношение к монументу, который на протяжении полувека являлся для многих украинцев – символом памяти о героических сражениях на территории Западной Украины, не только не делает чести руководству львовской мэрии, но и дискредитируют его в глазах общественности", - отмечается в заявлении.РВИО напомнило, что свыше 3 миллионов солдат и офицеров Красной Армии сложили головы во имя освобождения Украины. Более 60 тысяч воинов погибли в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции, в результате которой советские войска завершили освобождение всей территории Украины от немецко-фашистских захватчиков. В самом Львове захоронены около 3,5 тысячи советских воинов, в том числе Герои Советского Союза – разведчик Николай Кузнецов и летчик Михаил Лиховид."Признак взвешенной и мудрой политики – сохранять чувство благодарности и признательности, когда речь идет о спасении миллионов жизней ценой своей собственной, беречь мемориальное наследие, которое является для многих людей местом памяти и поклонения павшим. Российское военно-историческое общество проводит последовательную политику защиты воинских захоронений, памятников, мемориалов, установленных в местах боевых сражений, и считает недопустимым столь варварское и показательно циничное отношение к монументальному наследию", - подчеркивается в заявлении.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоит из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела состоит из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.

https://ria.ru/20210127/ukraina-1594811434.html

https://ria.ru/20210111/ukraina-1592580904.html

львов

украина

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российское военно-историческое общество (рвио), львов, украина, в мире