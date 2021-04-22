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В Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко
В Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся в Москве около четырех часов, завершились, сообщил РИА... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T22:47
2021-04-22T22:47
2021-04-23T01:11
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся в Москве около четырех часов, завершились, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в экономике.Он уточнил, что в ходе беседы Путин "для сверки часов" общался с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства.Как отмечал президент России перед началом переговоров, ему и Лукашенко нужно будет обсудить ряд острых вопросов.Белорусский лидер, в свою очередь, уточнил, что Москва и Минск согласовали 26-27 интеграционных карт, остались "две-три очень серьезные программы экономического характера".
https://ria.ru/20210422/belorussiya-1729525400.html
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