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МИД прокомментировал план покушения на Лукашенко
МИД прокомментировал план покушения на Лукашенко
Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Белоруссии Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:51
2021-04-22T16:01
мария захарова
александр лукашенко
белоруссия
россия
сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Белоруссии Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
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мария захарова, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша, в мире

МИД прокомментировал план покушения на Лукашенко

15:51 22.04.2021 (обновлено: 16:01 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Белоруссии Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - сказала Захарова на брифинге.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
 
Мария ЗахароваАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСШАВ мире
 
 
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