МИД прокомментировал план покушения на Лукашенко
15:51 22.04.2021 (обновлено: 16:01 22.04.2021)
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Белоруссии Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - сказала Захарова на брифинге.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.