https://ria.ru/20210422/lukashenko-1729383883.html
Лукашенко посетит Россию для переговоров с Путиным
Лукашенко посетит Россию для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Россию, в четверг в Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:11
2021-04-22T00:11
2021-04-22T00:12
союзное государство
россия
олег гайдукевич
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
белоруссия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197500_130:0:2813:1509_1920x0_80_0_0_c88fe8842512827fcf77c70c5f899efa.jpg
МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Россию, в четверг в Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.По данным пресс-службы Лукашенко, что в ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.Поездка будет организована на фоне недавних сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.Двумя днями позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщала РИА Новости, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, он продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.От транспорта до общих угрозПо данным пресс-службы Лукашенко, в Москве с Путиным будет обсуждаться актуальная повестка отношений Белоруссии и России, президенты предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.В числе приоритетных - и тематика Союзного государства. "Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, на фоне заявлений о попытке госпереворота в Белоруссии Лукашенко анонсировал одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти. О чем именно идет речь, президент не уточнял. Однако говорил, что даже если его не будет, "у них ничего не получится". Вероятно, это решение также будет затрагиваться на переговорах с Путиным.Шаг в интеграцииКак предположил директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов, на личной встрече Путина и Лукашенко будет обсуждаться новая фаза сближения Белоруссии и России."Общая логика такого шага примерно понятна: более тесное военно-политическое взаимодействие двух стран и совместный ответ на давление Запада в экономике. Беларусь своей экономикой вливается в российскую программу импортозамещения и высвобождает часть ресурсов России для использования на других направлениях. Не для дублирования белорусских предприятий", - пояснил эксперт РИА Новости.По его словам, этот интеграционный шаг ожидается давно, однако сейчас "возникли реальные условия для него"."В рамках такого сближения может быть принята также новая модель политической реформы в Беларуси и, возможно, будут какие-то политические решения в России. Эти политические шаги должны закрепить тенденцию к мобилизационной политической системе двух стран", - считает собеседник агентства.Белорусский депутат Олег Гайдукевич со своей стороны выразил мнение, что Лукашенко и Путин обсудят широкий спектр сотрудничества двух стран, включая экономическое, политическое и военное."И более того, моя неуклонная позиция заключается в том, что события прошлого года, события этого года, а именно - рост давления на Беларусь и Россию, гибридная война в отношении наших стран, санкции, которые против нас вводят, - это все приведет только к тому, что мы будем усиливать сотрудничество и быстрее решим все противоречия", - сказал Гайдукевич.По его мнению, взаимодействие Белоруссии и России укрепляет суверенитет стран, делает их сильнее во всех сферах. "Альтернативы интеграции для нас нет", - добавил депутат.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.
https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html
https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html
https://ria.ru/20210421/putin-1729301571.html
https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197500_270:0:2636:1775_1920x0_80_0_0_27c8f2a4f52d252cff0a6f5a0274e47f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег гайдукевич, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 22 апр – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
направится с рабочим визитом в Россию, в четверг в Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным
.
По данным пресс-службы Лукашенко, что в ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.
Поездка будет организована на фоне недавних сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
Двумя днями позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщала РИА Новости, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, он продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.
От транспорта до общих угроз
По данным пресс-службы Лукашенко, в Москве с Путиным будет обсуждаться актуальная повестка отношений Белоруссии и России, президенты предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
В числе приоритетных - и тематика Союзного государства. "Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, на фоне заявлений о попытке госпереворота в Белоруссии Лукашенко анонсировал одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти. О чем именно идет речь, президент не уточнял. Однако говорил, что даже если его не будет, "у них ничего не получится". Вероятно, это решение также будет затрагиваться на переговорах с Путиным.
Шаг в интеграции
Как предположил директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов, на личной встрече Путина и Лукашенко будет обсуждаться новая фаза сближения Белоруссии и России.
"Общая логика такого шага примерно понятна: более тесное военно-политическое взаимодействие двух стран и совместный ответ на давление Запада в экономике. Беларусь своей экономикой вливается в российскую программу импортозамещения и высвобождает часть ресурсов России для использования на других направлениях. Не для дублирования белорусских предприятий", - пояснил эксперт РИА Новости.
По его словам, этот интеграционный шаг ожидается давно, однако сейчас "возникли реальные условия для него".
"В рамках такого сближения может быть принята также новая модель политической реформы в Беларуси
и, возможно, будут какие-то политические решения в России
. Эти политические шаги должны закрепить тенденцию к мобилизационной политической системе двух стран", - считает собеседник агентства.
Белорусский депутат Олег Гайдукевич
со своей стороны выразил мнение, что Лукашенко и Путин обсудят широкий спектр сотрудничества двух стран, включая экономическое, политическое и военное.
"И более того, моя неуклонная позиция заключается в том, что события прошлого года, события этого года, а именно - рост давления на Беларусь и Россию, гибридная война в отношении наших стран, санкции, которые против нас вводят, - это все приведет только к тому, что мы будем усиливать сотрудничество и быстрее решим все противоречия", - сказал Гайдукевич.
По его мнению, взаимодействие Белоруссии и России укрепляет суверенитет стран, делает их сильнее во всех сферах. "Альтернативы интеграции для нас нет", - добавил депутат.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске
и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились. Евросоюз
, Великобритания
, США и Канада
ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон
также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.