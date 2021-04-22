https://ria.ru/20210422/lukashenko-1729383883.html

Лукашенко посетит Россию для переговоров с Путиным

Лукашенко посетит Россию для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Россию, в четверг в Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T00:11

2021-04-22T00:11

2021-04-22T00:12

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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Россию, в четверг в Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.По данным пресс-службы Лукашенко, что в ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.Поездка будет организована на фоне недавних сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.Двумя днями позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщала РИА Новости, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, он продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.От транспорта до общих угрозПо данным пресс-службы Лукашенко, в Москве с Путиным будет обсуждаться актуальная повестка отношений Белоруссии и России, президенты предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.В числе приоритетных - и тематика Союзного государства. "Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, на фоне заявлений о попытке госпереворота в Белоруссии Лукашенко анонсировал одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти. О чем именно идет речь, президент не уточнял. Однако говорил, что даже если его не будет, "у них ничего не получится". Вероятно, это решение также будет затрагиваться на переговорах с Путиным.Шаг в интеграцииКак предположил директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов, на личной встрече Путина и Лукашенко будет обсуждаться новая фаза сближения Белоруссии и России."Общая логика такого шага примерно понятна: более тесное военно-политическое взаимодействие двух стран и совместный ответ на давление Запада в экономике. Беларусь своей экономикой вливается в российскую программу импортозамещения и высвобождает часть ресурсов России для использования на других направлениях. Не для дублирования белорусских предприятий", - пояснил эксперт РИА Новости.По его словам, этот интеграционный шаг ожидается давно, однако сейчас "возникли реальные условия для него"."В рамках такого сближения может быть принята также новая модель политической реформы в Беларуси и, возможно, будут какие-то политические решения в России. Эти политические шаги должны закрепить тенденцию к мобилизационной политической системе двух стран", - считает собеседник агентства.Белорусский депутат Олег Гайдукевич со своей стороны выразил мнение, что Лукашенко и Путин обсудят широкий спектр сотрудничества двух стран, включая экономическое, политическое и военное."И более того, моя неуклонная позиция заключается в том, что события прошлого года, события этого года, а именно - рост давления на Беларусь и Россию, гибридная война в отношении наших стран, санкции, которые против нас вводят, - это все приведет только к тому, что мы будем усиливать сотрудничество и быстрее решим все противоречия", - сказал Гайдукевич.По его мнению, взаимодействие Белоруссии и России укрепляет суверенитет стран, делает их сильнее во всех сферах. "Альтернативы интеграции для нас нет", - добавил депутат.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.

https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html

https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html

https://ria.ru/20210421/putin-1729301571.html

https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html

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