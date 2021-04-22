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Лоза прокомментировал исполнение советской песни солистом Rammstein
Лоза прокомментировал исполнение советской песни солистом Rammstein
Песня "Любимый город" сама по себе хороша, приятно, что солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил ее на русском языке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:44
2021-04-22T20:44
марк бернес
тилль линдеманн
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rammstein
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Песня "Любимый город" сама по себе хороша, приятно, что солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил ее на русском языке, заявил РИА Новости музыкант Юрий Лоза. Исполнение военных песен иностранными певцами также поддержал народный артист РСФСР Лев Лещенко.Ранее на AppleMusic и YouTube появилась композиция "Любимый город" в исполнении Линдеманна."Сама песня-то хороша изначально. То, как он ее исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно", - сказал Лоза, отметив, что не слышал композицию в исполнении Линдеманна."Я не слышал, но я считаю, что это хорошо. Почему – сейчас в Ялте будет конкурс военной песни, где приезжает 30 исполнителей из разных стран и будет петь на своем языке наши военные песни. Это создает определенный моральный фон... нравственный", - сказал Лещенко.Он также добавил, что "Любимый город" – это его любимая песня, которую он до сих пор исполняет на концертах.Песня "Любимый город" на слова поэта Евгения Долматовского известна по фильму "Истребители", ее исполнял Марк Бернес.
https://ria.ru/20210106/loza-1592149901.html
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марк бернес, тилль линдеманн, юрий лоза, rammstein, рсфср, лев лещенко, youtube, ялта

Лоза прокомментировал исполнение советской песни солистом Rammstein

20:44 22.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Песня "Любимый город" сама по себе хороша, приятно, что солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил ее на русском языке, заявил РИА Новости музыкант Юрий Лоза. Исполнение военных песен иностранными певцами также поддержал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Ранее на AppleMusic и YouTube появилась композиция "Любимый город" в исполнении Линдеманна.
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"Сама песня-то хороша изначально. То, как он ее исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно", - сказал Лоза, отметив, что не слышал композицию в исполнении Линдеманна.
"Я не слышал, но я считаю, что это хорошо. Почему – сейчас в Ялте будет конкурс военной песни, где приезжает 30 исполнителей из разных стран и будет петь на своем языке наши военные песни. Это создает определенный моральный фон... нравственный", - сказал Лещенко.
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Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
Он также добавил, что "Любимый город" – это его любимая песня, которую он до сих пор исполняет на концертах.
Песня "Любимый город" на слова поэта Евгения Долматовского известна по фильму "Истребители", ее исполнял Марк Бернес.
 
Марк БернесТилль ЛиндеманнЮрий ЛозаRammsteinРСФСРЛев ЛещенкоYouTubeЯлта
 
 
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