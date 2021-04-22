https://ria.ru/20210422/loza-1729543562.html

Лоза прокомментировал исполнение советской песни солистом Rammstein

Лоза прокомментировал исполнение советской песни солистом Rammstein

Песня "Любимый город" сама по себе хороша, приятно, что солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил ее на русском языке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:44

2021-04-22T20:44

2021-04-22T20:44

марк бернес

тилль линдеманн

юрий лоза

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лев лещенко

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Песня "Любимый город" сама по себе хороша, приятно, что солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил ее на русском языке, заявил РИА Новости музыкант Юрий Лоза. Исполнение военных песен иностранными певцами также поддержал народный артист РСФСР Лев Лещенко.Ранее на AppleMusic и YouTube появилась композиция "Любимый город" в исполнении Линдеманна."Сама песня-то хороша изначально. То, как он ее исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно", - сказал Лоза, отметив, что не слышал композицию в исполнении Линдеманна."Я не слышал, но я считаю, что это хорошо. Почему – сейчас в Ялте будет конкурс военной песни, где приезжает 30 исполнителей из разных стран и будет петь на своем языке наши военные песни. Это создает определенный моральный фон... нравственный", - сказал Лещенко.Он также добавил, что "Любимый город" – это его любимая песня, которую он до сих пор исполняет на концертах.Песня "Любимый город" на слова поэта Евгения Долматовского известна по фильму "Истребители", ее исполнял Марк Бернес.

https://ria.ru/20210106/loza-1592149901.html

https://ria.ru/20201015/loza-1580042966.html

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марк бернес, тилль линдеманн, юрий лоза, rammstein, рсфср, лев лещенко, youtube, ялта