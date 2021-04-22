https://ria.ru/20210422/loza-1729471439.html

Лоза припомнил, как музыканты называли Алибасова "упырем"

Лоза припомнил, как музыканты называли Алибасова "упырем"

Певец и композитор Юрий Лоза в недавнем выпуске YouTube-канала "В гостях у Гордона" поделился воспоминаниями о работе с Бари Алибасовым, когда был участником... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:53

2021-04-22T18:53

2021-04-22T18:53

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза в недавнем выпуске YouTube-канала "В гостях у Гордона" поделился воспоминаниями о работе с Бари Алибасовым, когда был участником ансамбля "Интеграл".Лоза пришел в коллектив, которым руководил Алибасов, в 1977 году. На тот момент он существовал уже больше десяти лет, но, по словам музыканта, именно благодаря его опыту выступлений на большой сцене "Интеграл" из самодеятельной группы превратился в один из самых востребованных ансамблей страны.Однако спустя несколько лет, в 1982 году, Лоза ушел. После этого коллектив, по рассказу исполнителя, "сдулся". Более того: композитор чудом сохранил авторские права на свой хит "Плот", ведь изначально он предлагал его Алибасову для "Интеграла".Музыкант говорит: ему повезло, что Алибасов "тупой в музыке" и "ничего в ней не понимает".Он также категорически не согласен со словами Алибасова, который заявлял, что "воспитал половину эстрады".При этом Лоза отметил, что сам о продюсере (который сейчас тяжело болеет) не хочет сказать "ни одного плохого слова", но припомнил, как его "кинули" на деньги, когда он уходил из "Интеграла".

https://ria.ru/20210215/alibasov-1597521614.html

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юрий лоза, бари алибасов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды