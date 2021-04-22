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Шоубиз
https://ria.ru/20210422/loza-1729471439.html
Лоза припомнил, как музыканты называли Алибасова "упырем"
Лоза припомнил, как музыканты называли Алибасова "упырем"
Певец и композитор Юрий Лоза в недавнем выпуске YouTube-канала "В гостях у Гордона" поделился воспоминаниями о работе с Бари Алибасовым, когда был участником... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:53
2021-04-22T18:53
юрий лоза
шоубиз
бари алибасов
шоу-бизнес
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звезды
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза в недавнем выпуске YouTube-канала "В гостях у Гордона" поделился воспоминаниями о работе с Бари Алибасовым, когда был участником ансамбля "Интеграл".Лоза пришел в коллектив, которым руководил Алибасов, в 1977 году. На тот момент он существовал уже больше десяти лет, но, по словам музыканта, именно благодаря его опыту выступлений на большой сцене "Интеграл" из самодеятельной группы превратился в один из самых востребованных ансамблей страны.Однако спустя несколько лет, в 1982 году, Лоза ушел. После этого коллектив, по рассказу исполнителя, "сдулся". Более того: композитор чудом сохранил авторские права на свой хит "Плот", ведь изначально он предлагал его Алибасову для "Интеграла".Музыкант говорит: ему повезло, что Алибасов "тупой в музыке" и "ничего в ней не понимает".Он также категорически не согласен со словами Алибасова, который заявлял, что "воспитал половину эстрады".При этом Лоза отметил, что сам о продюсере (который сейчас тяжело болеет) не хочет сказать "ни одного плохого слова", но припомнил, как его "кинули" на деньги, когда он уходил из "Интеграла".
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юрий лоза, бари алибасов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Лоза припомнил, как музыканты называли Алибасова "упырем"

18:53 22.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов, Илья ПиталевЮрий Лоза и Бари Алибасов
Юрий Лоза и Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов, Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза в недавнем выпуске YouTube-канала "В гостях у Гордона" поделился воспоминаниями о работе с Бари Алибасовым, когда был участником ансамбля "Интеграл".
Лоза пришел в коллектив, которым руководил Алибасов, в 1977 году. На тот момент он существовал уже больше десяти лет, но, по словам музыканта, именно благодаря его опыту выступлений на большой сцене "Интеграл" из самодеятельной группы превратился в один из самых востребованных ансамблей страны.
"Со мной ансамбль стал большим коллективом", — уверен Юрий Лоза.
Однако спустя несколько лет, в 1982 году, Лоза ушел. После этого коллектив, по рассказу исполнителя, "сдулся". Более того: композитор чудом сохранил авторские права на свой хит "Плот", ведь изначально он предлагал его Алибасову для "Интеграла".
Музыкант говорит: ему повезло, что Алибасов "тупой в музыке" и "ничего в ней не понимает".

"Если бы понимал, то песню "Плот" не отверг бы и не назвал ее плохой. Я рад, что все мои песни остались со мной", — добавил Лоза.

Он также категорически не согласен со словами Алибасова, который заявлял, что "воспитал половину эстрады".

"Все, с кем я общался на эту тему, сказали: "Ушел, перекрестился и забыл этого упыря", — процитировал Лоза слова музыкантов из "Интеграла", добавив, что он ничего не придумывает.

При этом Лоза отметил, что сам о продюсере (который сейчас тяжело болеет) не хочет сказать "ни одного плохого слова", но припомнил, как его "кинули" на деньги, когда он уходил из "Интеграла".
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