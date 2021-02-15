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Врач предупредил, что Алибасов неизлечимо болен
Врач предупредил, что Алибасов неизлечимо болен
Симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Такое мнение в интервью "5 каналу" высказал ведущий научный сотрудник НИИ имени... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:56
2021-02-15T00:56
2021-02-15T00:56
россия
состояние здоровья бари алибасова
бари алибасов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Такое мнение в интервью "5 каналу" высказал ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак."Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция", - отметил эксперт.По его словам, такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться.С учетом возраста – 73 года – и анамнеза Полторак полагает, что у Алибасова практически отсутствуют шансы на возращение к прежней жизни."Сомнительно, что (помутнения – Прим. ред.) временные", - подытожил специалист.Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сенильная деменция). В народе сенильная деменция носит название "старческий маразм".В конце января СМИ сообщали, что Алибасова привезли в отделение наркологии одной из московских больниц, после осмотра врачи решили положить продюсера в реанимацию. По словам Алибасова-младшего, у его отца было "небольшое осложнение с кровообращением", из-за чего продюсер "плохо ходил".В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
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россия, состояние здоровья бари алибасова, бари алибасов, шоу-бизнес
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Симптомы Бари Алибасова
свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Такое мнение в интервью "5 каналу"
высказал ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак.
"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция
", - отметил эксперт.
По его словам, такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться.
С учетом возраста – 73 года – и анамнеза Полторак полагает, что у Алибасова практически отсутствуют шансы на возращение к прежней жизни.
"Сомнительно, что (помутнения – Прим. ред.) временные", - подытожил специалист.
Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сенильная деменция). В народе сенильная деменция носит название "старческий маразм".
В конце января СМИ сообщали, что Алибасова привезли в отделение наркологии одной из московских больниц, после осмотра врачи решили положить продюсера в реанимацию. По словам Алибасова-младшего, у его отца было "небольшое осложнение с кровообращением", из-за чего продюсер "плохо ходил".
В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.