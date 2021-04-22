https://ria.ru/20210422/lorak-1729452863.html

Ани Лорак рассказала о причинах обиды на первого продюсера

Ани Лорак рассказала о причинах обиды на первого продюсера

Певица Ани Лорак в недавнем выпуске "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему у нее не сложились отношения с первым... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:57

2021-04-22T16:57

2021-04-22T16:57

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Певица Ани Лорак в недавнем выпуске "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему у нее не сложились отношения с первым продюсером Юрием Фалесой. С ним начинающая артистка заключила контракт на десять лет в 1990-х, когда Лорак было всего 15.Вместе с Фалесой они записывали песни, разрабатывали бизнес-планы и шаг за шагом шли к успеху и славе. Со временем Лорак поняла, что влюбилась в своего наставника.Он тоже испытывал к юной певице романтические чувства, однако карьеру и работу, по словам Ани, Юрий ставил на первое место. Это и послужило причиной разлада между ними.Окончательно певицу и продюсера отдалил эпизод, когда Ани сильно заболела ангиной. На это время было запланировано выступление, за которое заказчик заплатил большие деньги. Из-за слабости и высокой температуры певица попросила Юрия Фалесу отдать гонорар и отменить концерт, но тот отказался.Лорак и Фалеса перестали сотрудничать в конце 1990-х. К тому времени певица уже обрела популярность, а в 1999 году стала заслуженной артисткой Украины. Затем она работала с Игорем Крутым, Филиппом Киркоровым, благодаря которому заняла второе место на конкурсе Евровидение в 2008 году, с другими известными композиторами и продюсерами.

https://ria.ru/20210408/lorak-1727339715.html

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отношения, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, ани лорак