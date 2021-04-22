https://ria.ru/20210422/lorak-1729452863.html
Ани Лорак рассказала о причинах обиды на первого продюсера
Ани Лорак рассказала о причинах обиды на первого продюсера
Певица Ани Лорак в недавнем выпуске "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему у нее не сложились отношения с первым... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:57
2021-04-22T16:57
2021-04-22T16:57
отношения
знаменитости
звезды
шоубиз
шоу-бизнес
ани лорак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/93/1561749377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f86b78cadc0be6457fa24d9cfb2a5d8.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Певица Ани Лорак в недавнем выпуске "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему у нее не сложились отношения с первым продюсером Юрием Фалесой. С ним начинающая артистка заключила контракт на десять лет в 1990-х, когда Лорак было всего 15.Вместе с Фалесой они записывали песни, разрабатывали бизнес-планы и шаг за шагом шли к успеху и славе. Со временем Лорак поняла, что влюбилась в своего наставника.Он тоже испытывал к юной певице романтические чувства, однако карьеру и работу, по словам Ани, Юрий ставил на первое место. Это и послужило причиной разлада между ними.Окончательно певицу и продюсера отдалил эпизод, когда Ани сильно заболела ангиной. На это время было запланировано выступление, за которое заказчик заплатил большие деньги. Из-за слабости и высокой температуры певица попросила Юрия Фалесу отдать гонорар и отменить концерт, но тот отказался.Лорак и Фалеса перестали сотрудничать в конце 1990-х. К тому времени певица уже обрела популярность, а в 1999 году стала заслуженной артисткой Украины. Затем она работала с Игорем Крутым, Филиппом Киркоровым, благодаря которому заняла второе место на конкурсе Евровидение в 2008 году, с другими известными композиторами и продюсерами.
https://ria.ru/20210408/lorak-1727339715.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/93/1561749377_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ea40e48a96c6dbccd66d1b8b18e4adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, ани лорак
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Певица Ани Лорак в недавнем выпуске "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила
, почему у нее не сложились отношения с первым продюсером Юрием Фалесой.
С ним начинающая артистка заключила контракт на десять лет в 1990-х, когда Лорак было всего 15.
"Он протянул мне руку", — вспоминает певица, которая в то время из-за безденежья в семье даже жила в интернате вместе с братьями.
Вместе с Фалесой они записывали песни, разрабатывали бизнес-планы и шаг за шагом шли к успеху и славе. Со временем Лорак поняла, что влюбилась в своего наставника.
Он тоже испытывал к юной певице романтические чувства, однако карьеру и работу, по словам Ани, Юрий ставил на первое место. Это и послужило причиной разлада между ними.
"Все, что он хотел, — это чтобы я работала и достигала высот", — говорит Лорак.
Окончательно певицу и продюсера отдалил эпизод, когда Ани сильно заболела ангиной. На это время было запланировано выступление, за которое заказчик заплатил большие деньги. Из-за слабости и высокой температуры певица попросила Юрия Фалесу отдать гонорар и отменить концерт, но тот отказался.
"Соберись, ты артистка, давай!" — сказал он мне тогда. И я подумала в тот момент, кого он любил: певицу или меня как человека? Относился просто как к объекту зарабатывания денег. Потому что если ты любишь человека, то никогда не позволишь, чтобы ему было больно и плохо", — уверена Ани.
Лорак и Фалеса перестали сотрудничать в конце 1990-х. К тому времени певица уже обрела популярность, а в 1999 году стала заслуженной артисткой Украины.
Затем она работала с Игорем Крутым, Филиппом Киркоровым, благодаря которому заняла второе место на конкурсе Евровидение в 2008 году, с другими известными композиторами и продюсерами.