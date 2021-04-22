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https://ria.ru/20210422/litva-1729487775.html
В Госдуме оценили заявления Литвы о возможной высылке дипломатов
В Госдуме оценили заявления Литвы о возможной высылке дипломатов
Заявления Литвы о возможной высылке дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией – часть единого сценария, навязанного странам Восточной Европы извне, заявил РИА... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:13
2021-04-22T16:13
россия
антон морозов
ян гамачек
андрей бабиш
госдума рф
мид чехии
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления Литвы о возможной высылке дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией – часть единого сценария, навязанного странам Восточной Европы извне, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов. Правительство Чехии попросило партнеров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах, добавила она."Я думаю, что это часть одного антироссийского сценария, который навязывают странам Восточной Европы извне. Очевидно, что эта провокация… не имеет за собой ни малейших разумных оснований, поскольку если речь идет о событиях 2014 года (взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице), трагических событий для Чехии, то возникает вопрос, почему они так долго ждали – почти 7 лет - и никак не реагировали на возможную причастность российских дипломатов. Поэтому в данной ситуации очевидно, что солидарность проявлять не с чем", - сказал Морозов.Он подчеркнул, что Литва хочет поддержать навязанный чехам антироссийский сценарий, видимо, надо так честно и сказать "мы хотим дестабилизировать взаимоотношения с Россией". Но они так не хотят говорить, потому что это не отвечает интересам жителей Литвы, жителей Чехии и жителей всей Восточной Европы, поскольку все хотят развивать добрососедские отношения, отметил депутат. Однако, по его словам, прозападные элиты навязывают этим государствам недружественную повестку дня в отношении Российской Федерации."Хочется верить, что до такого абсурда наши коллеги из Восточной Европы не дойдут и все-таки разум восторжествует, нужно верить фактам, а не домыслам", - сказал Морозов, говоря об "играх с высылкой".Касаемо ответных мер России, он отметил, что на "эти демарши" реагировать надо сдержанно, исходя из того, что эта инициатива Чехии и Литвы – антироссийский сценарий, навязываемый извне. "Они пытаются в очередной раз вбить клин между нами и государствами Восточной Европы", - подчеркнул парламентарий.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих. -0-
https://ria.ru/20210422/vysylka-1729438215.html
https://ria.ru/20210422/posolstvo-1729460413.html
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россия, антон морозов, ян гамачек, андрей бабиш, госдума рф, мид чехии, москва, чехия, в мире

В Госдуме оценили заявления Литвы о возможной высылке дипломатов

16:13 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления Литвы о возможной высылке дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией – часть единого сценария, навязанного странам Восточной Европы извне, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.
Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов. Правительство Чехии попросило партнеров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах, добавила она.
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"Я думаю, что это часть одного антироссийского сценария, который навязывают странам Восточной Европы извне. Очевидно, что эта провокация… не имеет за собой ни малейших разумных оснований, поскольку если речь идет о событиях 2014 года (взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице), трагических событий для Чехии, то возникает вопрос, почему они так долго ждали – почти 7 лет - и никак не реагировали на возможную причастность российских дипломатов. Поэтому в данной ситуации очевидно, что солидарность проявлять не с чем", - сказал Морозов.
Он подчеркнул, что Литва хочет поддержать навязанный чехам антироссийский сценарий, видимо, надо так честно и сказать "мы хотим дестабилизировать взаимоотношения с Россией". Но они так не хотят говорить, потому что это не отвечает интересам жителей Литвы, жителей Чехии и жителей всей Восточной Европы, поскольку все хотят развивать добрососедские отношения, отметил депутат. Однако, по его словам, прозападные элиты навязывают этим государствам недружественную повестку дня в отношении Российской Федерации.
"Хочется верить, что до такого абсурда наши коллеги из Восточной Европы не дойдут и все-таки разум восторжествует, нужно верить фактам, а не домыслам", - сказал Морозов, говоря об "играх с высылкой".
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Касаемо ответных мер России, он отметил, что на "эти демарши" реагировать надо сдержанно, исходя из того, что эта инициатива Чехии и Литвы – антироссийский сценарий, навязываемый извне. "Они пытаются в очередной раз вбить клин между нами и государствами Восточной Европы", - подчеркнул парламентарий.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом".
Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих. -0-
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РоссияАнтон МорозовЯн ГамачекАндрей БабишГосдума РФМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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