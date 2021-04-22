https://ria.ru/20210422/litva-1729417047.html

Литва допустила высылку российских дипломатов в поддержку Чехии

Литва допустила высылку российских дипломатов в поддержку Чехии

Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:12

2021-04-22T11:12

2021-04-22T11:12

россия

гитанас науседа

ян гамачек

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ВИЛЬНЮС, 22 апр — РИА Новости. Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов, заявила в четверг главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите."Президент (Литвы Гитанас Науседа - ред.) полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила в эфире литовского радио Скайсгирите.По словам помощника президента Литвы, сейчас обсуждается "по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе"."Правительство этой страны (Чехии — ред.) попросило партнеров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах", - добавила помощник президента.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html

https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html

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россия, гитанас науседа, ян гамачек, андрей бабиш, нато, мид чехии, москва, чехия, в мире