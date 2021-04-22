https://ria.ru/20210422/litva-1729417047.html
Литва допустила высылку российских дипломатов в поддержку Чехии
Литва допустила высылку российских дипломатов в поддержку Чехии
Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:12
2021-04-22T11:12
2021-04-22T11:12
россия
гитанас науседа
ян гамачек
андрей бабиш
нато
мид чехии
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325559_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_3f323bf6f9350798a2eb9b2f7cf22beb.jpg
ВИЛЬНЮС, 22 апр — РИА Новости. Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов, заявила в четверг главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите."Президент (Литвы Гитанас Науседа - ред.) полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила в эфире литовского радио Скайсгирите.По словам помощника президента Литвы, сейчас обсуждается "по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе"."Правительство этой страны (Чехии — ред.) попросило партнеров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах", - добавила помощник президента.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html
https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325559_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_f12d975c745e13266d7cd366ba61d14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гитанас науседа, ян гамачек, андрей бабиш, нато, мид чехии, москва, чехия, в мире