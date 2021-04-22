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ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки
ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки
ПСБ стал лидером российского рынка военной ипотеки по итогам 2020 года, говорится в сообщении банка со ссылкой на рейтинг "Росвоенипотеки". РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:01
2021-04-22T17:01
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. ПСБ стал лидером российского рынка военной ипотеки по итогам 2020 года, говорится в сообщении банка со ссылкой на рейтинг "Росвоенипотеки".В текущем году банк усиливает позиции, нарастив портфель военной ипотеки почти до 80 миллиардов рублей к началу апреля. Ипотечные кредиты от ПСБ получили более 50 тысяч семей военнослужащих.Для участников накопительно-ипотечной системы действует комплексное предложение с привлекательными ценовыми условиями и удобной процедурой оформления кредитов. Также в рамках военной ипотеки клиенты могут воспользоваться выгодными акциями. Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут."Развитие военной ипотеки – одно из ключевых направлений ПСБ как опорного банка ОПК России. Постоянно совершенствуя свою продуктовую линейку, мы заботимся о том, чтобы обеспечить нашим клиентам максимально широкий выбор недвижимости и наиболее комфортные условия для покупки. Именно это позволило нам стать лидером не только по выдачам кредитов военнослужащим с долей рынка 40%, но и занять первое место по размеру портфеля военной ипотеки. А уже к 2023 году мы планируем увеличить портфель еще в 1,5 раза", – цитируется в сообщении старший вице-президент, директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
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россия, банк псб, ипотека, росвоенипотека, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

17:01 22.04.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. ПСБ стал лидером российского рынка военной ипотеки по итогам 2020 года, говорится в сообщении банка со ссылкой на рейтинг "Росвоенипотеки".
В текущем году банк усиливает позиции, нарастив портфель военной ипотеки почти до 80 миллиардов рублей к началу апреля. Ипотечные кредиты от ПСБ получили более 50 тысяч семей военнослужащих.
Для участников накопительно-ипотечной системы действует комплексное предложение с привлекательными ценовыми условиями и удобной процедурой оформления кредитов. Также в рамках военной ипотеки клиенты могут воспользоваться выгодными акциями.
Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут.
"Развитие военной ипотеки – одно из ключевых направлений ПСБ как опорного банка ОПК России. Постоянно совершенствуя свою продуктовую линейку, мы заботимся о том, чтобы обеспечить нашим клиентам максимально широкий выбор недвижимости и наиболее комфортные условия для покупки. Именно это позволило нам стать лидером не только по выдачам кредитов военнослужащим с долей рынка 40%, но и занять первое место по размеру портфеля военной ипотеки. А уже к 2023 году мы планируем увеличить портфель еще в 1,5 раза", – цитируется в сообщении старший вице-президент, директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
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