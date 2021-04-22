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В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей
В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей
В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:08
2021-04-22T15:13
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.На опубликованных очевидцами видео показано, как огромные глыбы льда ломают конструкцию, едва не задавив прохожих.На пешеходной дорожке образовалась большая гора из ледяных кусков."&lt;...&gt; На место выезжала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью населения нет", — рассказали агентству в ведомстве.
амур (река)
хабаровский край
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Ледоход в Хабаровске разрушает городскую набережную
Утром ледоход, внезапно для прохожих, поднял мощные глыбы льда на высоту одного метра, порушил ограждения и попытался прорваться в город.
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амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, хабаровск, происшествия

В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей

10:08 22.04.2021 (обновлено: 15:13 22.04.2021)
 
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
На опубликованных очевидцами видео показано, как огромные глыбы льда ломают конструкцию, едва не задавив прохожих.
На пешеходной дорожке образовалась большая гора из ледяных кусков.
"<...> На место выезжала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью населения нет", — рассказали агентству в ведомстве.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюРазрушение ограды из-за льда, который вышел за пределы Амура
Разрушение ограды из-за льда, который вышел за пределы Амура - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Разрушение ограды из-за льда, который вышел за пределы Амура
 
Амур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайХабаровскПроисшествия
 
 
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