https://ria.ru/20210422/ledokhod-1729405453.html
В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей
В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей
В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:08
2021-04-22T10:08
2021-04-22T15:13
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.На опубликованных очевидцами видео показано, как огромные глыбы льда ломают конструкцию, едва не задавив прохожих.На пешеходной дорожке образовалась большая гора из ледяных кусков."<...> На место выезжала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью населения нет", — рассказали агентству в ведомстве.
амур (река)
хабаровский край
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ледоход в Хабаровске разрушает городскую набережную
Утром ледоход, внезапно для прохожих, поднял мощные глыбы льда на высоту одного метра, порушил ограждения и попытался прорваться в город.
2021-04-22T10:08
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, хабаровск, происшествия