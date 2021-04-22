https://ria.ru/20210422/ledokhod-1729405453.html

В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей

В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей

В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:08

2021-04-22T10:08

2021-04-22T15:13

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729407006_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_54a713fad2acbbac6e8bf60d2217ce00.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровске ледоход снес железобетонное ограждение набережной реки Амур, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.На опубликованных очевидцами видео показано, как огромные глыбы льда ломают конструкцию, едва не задавив прохожих.На пешеходной дорожке образовалась большая гора из ледяных кусков."<...> На место выезжала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью населения нет", — рассказали агентству в ведомстве.

амур (река)

хабаровский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ледоход в Хабаровске разрушает городскую набережную Утром ледоход, внезапно для прохожих, поднял мощные глыбы льда на высоту одного метра, порушил ограждения и попытался прорваться в город. 2021-04-22T10:08 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, хабаровск, происшествия