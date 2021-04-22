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"Круг добра" обеспечит лечение детей с нейробластомой и МДД
"Круг добра" обеспечит лечение детей с нейробластомой и МДД
Фонд "Круг добра" обеспечит лекарствами детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена, заявил журналистам председатель правления фонда Александр Ткаченко. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:22
2021-04-22T22:30
фонд "круг добра"
россия
александр ткаченко (протоиерей)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечит лекарствами детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена, заявил журналистам председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Сегодня было очень важное заседание экспертного совета. Мы рассмотрели два новых заболевания и лекарственные препараты к ним. Это нейробластома — опухоль, которая часто встречается у детей. Это тяжелое и смертельное заболевание, поэтому оно одним из первых рассматривалось экспертным советом фонда. И миодистрофия Дюшена/Беккера (МДД) — тяжелое инвалидизирующее заболевание. Все дети с указанными диагнозами по всей стране получат лекарственные препараты в полном объеме", — сказал Ткаченко.По его словам, принятие решения о создании фонда "Круг добра" — важнейший шаг к решению социальных проблем государства. Он заявил, что ни в одном другом государстве общество не берет на себя ответственность за пациентов с тяжелыми, хроническими и орфанными заболеваниями в таком масштабе.Также для системного развития сектора благотворительности был принят ряд законодательных решений, в том числе выведение из-под налогообложения пожертвований в объеме одного процента от выручки юридических лиц, а также отсрочка по налоговым и страховым платежам. Благодаря таким решениям формируется благотворительность как часть культуры, многие инициативы общественных и некоммерческих организаций становятся частью культурного ландшафта."В связи с этим я хочу сказать, что прискорбно видеть попытки некоторых коллег из третьего сектора политизировать это святое дело. Не нужно путать профессиональную деятельность по помощи людям и политические манипуляции. Мы вне политики, мы помогаем тем, кто нуждается. Эта наша святая обязанность. Все остальное — от лукавого", — добавил Ткаченко.
https://ria.ru/20210408/fond-1727381328.html
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фонд "круг добра", россия, александр ткаченко (протоиерей)

"Круг добра" обеспечит лечение детей с нейробластомой и МДД

21:22 22.04.2021 (обновлено: 22:30 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое онкологическое отделение
Деткое онкологическое отделение - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечит лекарствами детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена, заявил журналистам председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Сегодня было очень важное заседание экспертного совета. Мы рассмотрели два новых заболевания и лекарственные препараты к ним. Это нейробластома — опухоль, которая часто встречается у детей. Это тяжелое и смертельное заболевание, поэтому оно одним из первых рассматривалось экспертным советом фонда. И миодистрофия Дюшена/Беккера (МДД) — тяжелое инвалидизирующее заболевание. Все дети с указанными диагнозами по всей стране получат лекарственные препараты в полном объеме", — сказал Ткаченко.
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По его словам, принятие решения о создании фонда "Круг добра" — важнейший шаг к решению социальных проблем государства. Он заявил, что ни в одном другом государстве общество не берет на себя ответственность за пациентов с тяжелыми, хроническими и орфанными заболеваниями в таком масштабе.
Также для системного развития сектора благотворительности был принят ряд законодательных решений, в том числе выведение из-под налогообложения пожертвований в объеме одного процента от выручки юридических лиц, а также отсрочка по налоговым и страховым платежам. Благодаря таким решениям формируется благотворительность как часть культуры, многие инициативы общественных и некоммерческих организаций становятся частью культурного ландшафта.
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"В связи с этим я хочу сказать, что прискорбно видеть попытки некоторых коллег из третьего сектора политизировать это святое дело. Не нужно путать профессиональную деятельность по помощи людям и политические манипуляции. Мы вне политики, мы помогаем тем, кто нуждается. Эта наша святая обязанность. Все остальное — от лукавого", — добавил Ткаченко.
 
Фонд "Круг добра"РоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
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