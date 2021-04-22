https://ria.ru/20210422/kvazidefolt-1729456108.html

Дерипаска предрек США квазидефолт

Дерипаска предрек США квазидефолт

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что увеличение заимствований на внешних рынках может привести США к квазидефолту. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:50

2021-04-22T13:50

2021-04-22T16:47

министерство обороны сша

олег дерипаска

сша

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает, что увеличение заимствований на внешних рынках может привести США к квазидефолту.Он отметил, что американские власти готовят новый пакет мер стимулирования экономики, который оценивается в более чем триллион долларов."Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно. Хотелось бы, чтобы из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона, но не похоже. Эти при новой администрации чувствуют себя вполне комфортно", — написал Дерипаска в Telegram-канале.Миллиардер предположил, что Соединенные Штаты опять "в долг у всего мира планируют брать". "А американский госдолг уверенно идет к 30 триллионам! И сокращать его никто не планирует. Америка так может доиграться и до квазидефолта", — заключил он.

https://ria.ru/20210419/bednost-1728926560.html

сша

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2021

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министерство обороны сша, олег дерипаска, сша, в мире