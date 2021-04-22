Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/kurgan-1729464698.html
Суд в Кургане приговорил координатора штаба Навального к 30 суткам ареста
Суд в Кургане приговорил координатора штаба Навального к 30 суткам ареста
Суд в Кургане признал Алексея Шварца виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и неповиновении полицейскому, по первому административному... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:26
2021-04-22T14:26
россия
курган
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152994/31/1529943157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d40f458c438e9d6b2697a900c5ea522.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Суд в Кургане признал Алексея Шварца виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и неповиновении полицейскому, по первому административному протоколу ему предстоит провести под арестом месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.Как сообщал штаб Навального в Кургане в своем Telegram-канале, координатор штаба Алексей Шварц был задержан утром 20 апреля. Несанкционированный митинг, об ответственности за участие в котором заранее предупреждала курганская полиция, прошел в среду на площади Ленина."Судом в отношении Шварца вынесено два решения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и ему назначен административный арест на 30 суток", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что также Шварц признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции… либо сотрудника войск нацгвардии РФ), за это ему судом назначено наказание в виде ареста на 12 суток.В суде не уточнили, за какие именно действия он признан виновным.Как Шварц будет отбывать арест, решает орган исполнения наказания, добавила собеседница.На практике в таких случаях менее длительный срок административного ареста "поглощается", то есть фактически он проведет в заключении 30 суток.
https://ria.ru/20210422/arest-1729435449.html
россия
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152994/31/1529943157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dc9bf37082524e7504fea5881e6cb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курган, происшествия

Суд в Кургане приговорил координатора штаба Навального к 30 суткам ареста

14:26 22.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкВид на Курган с гостиничного комплекса "Воробьевы горы". Архивное фото
Вид на Курган с гостиничного комплекса Воробьевы горы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Суд в Кургане признал Алексея Шварца виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и неповиновении полицейскому, по первому административному протоколу ему предстоит провести под арестом месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.
Как сообщал штаб Навального в Кургане в своем Telegram-канале, координатор штаба Алексей Шварц был задержан утром 20 апреля. Несанкционированный митинг, об ответственности за участие в котором заранее предупреждала курганская полиция, прошел в среду на площади Ленина.
Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 12:24
Первый арест за незаконную акцию 21 апреля назначили в Ростове-на-Дону
"Судом в отношении Шварца вынесено два решения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и ему назначен административный арест на 30 суток", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что также Шварц признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции… либо сотрудника войск нацгвардии РФ), за это ему судом назначено наказание в виде ареста на 12 суток.
В суде не уточнили, за какие именно действия он признан виновным.
Как Шварц будет отбывать арест, решает орган исполнения наказания, добавила собеседница.
На практике в таких случаях менее длительный срок административного ареста "поглощается", то есть фактически он проведет в заключении 30 суток.
 
РоссияКурганПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния