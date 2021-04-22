https://ria.ru/20210422/kurgan-1729464698.html

Суд в Кургане приговорил координатора штаба Навального к 30 суткам ареста

Суд в Кургане приговорил координатора штаба Навального к 30 суткам ареста

Суд в Кургане признал Алексея Шварца виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и неповиновении полицейскому, по первому административному... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:26

2021-04-22T14:26

2021-04-22T14:26

россия

курган

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Суд в Кургане признал Алексея Шварца виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и неповиновении полицейскому, по первому административному протоколу ему предстоит провести под арестом месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.Как сообщал штаб Навального в Кургане в своем Telegram-канале, координатор штаба Алексей Шварц был задержан утром 20 апреля. Несанкционированный митинг, об ответственности за участие в котором заранее предупреждала курганская полиция, прошел в среду на площади Ленина."Судом в отношении Шварца вынесено два решения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и ему назначен административный арест на 30 суток", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что также Шварц признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции… либо сотрудника войск нацгвардии РФ), за это ему судом назначено наказание в виде ареста на 12 суток.В суде не уточнили, за какие именно действия он признан виновным.Как Шварц будет отбывать арест, решает орган исполнения наказания, добавила собеседница.На практике в таких случаях менее длительный срок административного ареста "поглощается", то есть фактически он проведет в заключении 30 суток.

https://ria.ru/20210422/arest-1729435449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курган, происшествия