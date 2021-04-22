Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму

"Сейчас поедет туристов огромное количество. Уже на сегодня заявок по аэропорту "Симферополь" видим, что только аэропорт более 6 миллионов пассажиров примет в этом году. Я аккуратно по цифрам говорю, но более 6 точно, что практически на 20% больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.