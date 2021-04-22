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Туризм
https://ria.ru/20210422/krym-1729451087.html
Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму
Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму
Ажиотажный спрос на отдых ожидается в Крыму в предстоящий курортный сезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:24
туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Ажиотажный спрос на отдых ожидается в Крыму в предстоящий курортный сезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики поручил наращивать темпы вакцинации против коронавируса."Насколько мы успешно вакцинацию проведем, зависит то, как комфортно (курортный сезон – ред.) пройдет", - подчеркнул Аксенов.
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму

13:24 22.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Ажиотажный спрос на отдых ожидается в Крыму в предстоящий курортный сезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сейчас поедет туристов огромное количество. Уже на сегодня заявок по аэропорту "Симферополь" видим, что только аэропорт более 6 миллионов пассажиров примет в этом году. Я аккуратно по цифрам говорю, но более 6 точно, что практически на 20% больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Глава республики поручил наращивать темпы вакцинации против коронавируса.
"Насколько мы успешно вакцинацию проведем, зависит то, как комфортно (курортный сезон – ред.) пройдет", - подчеркнул Аксенов.
 
ТуризмСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
 
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