https://ria.ru/20210422/krym-1729451087.html
Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму
Аксенов заявил о "зашкаливающем" спросе на отдых в Крыму
Ажиотажный спрос на отдых ожидается в Крыму в предстоящий курортный сезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:24
туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Ажиотажный спрос на отдых ожидается в Крыму в предстоящий курортный сезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики поручил наращивать темпы вакцинации против коронавируса."Насколько мы успешно вакцинацию проведем, зависит то, как комфортно (курортный сезон – ред.) пройдет", - подчеркнул Аксенов.
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, общество