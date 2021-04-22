Вице-премьер Украины заявил, что Россия дорого заплатит за воду для Крыма
12:19 22.04.2021 (обновлено: 22:32 22.04.2021)
КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Воду в Крым россияне не получат даже силовым способом, возможное наступление из-за воды будет стоить России очень дорого, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Ранее в Службе внешней разведки Украины утверждали, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
"Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос: зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", — сказал Резников в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
По мнению Резникова, чтобы "атаковать", России нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет. Резников также заявил, что Северо-Крымский канал "легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный", а не естественный.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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