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Вице-премьер Украины заявил, что Россия дорого заплатит за воду для Крыма
Вице-премьер Украины заявил, что Россия дорого заплатит за воду для Крыма
Воду в Крым россияне не получат даже силовым способом, возможное наступление из-за воды будет стоить России очень дорого, заявил вице-премьер, министр по... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:19
2021-04-22T22:32
россия
алексей резников
москва
симферополь
украина
в мире
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КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Воду в Крым россияне не получат даже силовым способом, возможное наступление из-за воды будет стоить России очень дорого, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее в Службе внешней разведки Украины утверждали, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма."Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос: зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", — сказал Резников в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.По мнению Резникова, чтобы "атаковать", России нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет. Резников также заявил, что Северо-Крымский канал "легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный", а не естественный.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210422/krym-1729397008.html
https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html
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россия, алексей резников, москва, симферополь, украина, в мире

Вице-премьер Украины заявил, что Россия дорого заплатит за воду для Крыма

12:19 22.04.2021 (обновлено: 22:32 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Воду в Крым россияне не получат даже силовым способом, возможное наступление из-за воды будет стоить России очень дорого, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Ранее в Службе внешней разведки Украины утверждали, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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"Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос: зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", — сказал Резников в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
По мнению Резникова, чтобы "атаковать", России нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет. Резников также заявил, что Северо-Крымский канал "легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный", а не естественный.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 05:43
В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма
 
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