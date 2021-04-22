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Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма, следует из данных сервиса Flight Radar. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:52
2021-04-22T13:35
россия
черное море
ввс сша
республика крым
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма, следует из данных сервиса Flight Radar.Он пролетел над Черным морем на высоте около 16 километров.В это время на полуострове проходит плановая контрольная проверка боеготовности армии по итогам зимнего периода обучения. Место проведения — полигон Опук в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи.В последние недели обстановка на южных рубежах напряженная. Запад обвиняет Россию в нагнетании агрессии рядом с Украиной и усиливает присутствие на море, а также чаще патрулирует с воздуха.В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещают военных в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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черное море
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россия, черное море, ввс сша, республика крым, в мире

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

08:52 22.04.2021 (обновлено: 13:35 22.04.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма, следует из данных сервиса Flight Radar.
Он пролетел над Черным морем на высоте около 16 километров.
В это время на полуострове проходит плановая контрольная проверка боеготовности армии по итогам зимнего периода обучения. Место проведения — полигон Опук в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи.
В последние недели обстановка на южных рубежах напряженная. Запад обвиняет Россию в нагнетании агрессии рядом с Украиной и усиливает присутствие на море, а также чаще патрулирует с воздуха.
В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещают военных в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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РоссияЧерное мореВВС СШАРеспублика КрымВ мире
 
 
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