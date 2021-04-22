https://ria.ru/20210422/krym-1729397008.html

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма, следует из данных сервиса Flight Radar. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:52

2021-04-22T08:52

2021-04-22T13:35

россия

черное море

ввс сша

республика крым

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма, следует из данных сервиса Flight Radar.Он пролетел над Черным морем на высоте около 16 километров.В это время на полуострове проходит плановая контрольная проверка боеготовности армии по итогам зимнего периода обучения. Место проведения — полигон Опук в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи.В последние недели обстановка на южных рубежах напряженная. Запад обвиняет Россию в нагнетании агрессии рядом с Украиной и усиливает присутствие на море, а также чаще патрулирует с воздуха.В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещают военных в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210419/patrushev-1728991887.html

россия

черное море

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, ввс сша, республика крым, в мире